AI Summit Kitzbühel: Per Gondel zum KI-Gipfel auf 1.700m. Markus Lanz moderiert am 18. Juni 2026 an der Hahnenkamm-Bergstation.

Kitzbühel (OTS) -

Wo sonst Ski-Weltcup-Geschichte geschrieben wird, trifft sich im Juni Europas KI-Elite: Der AI Summit Kitzbühel findet am 17. und 18. Juni 2026 an der Hahnenkamm-Bergstation auf 1.700 Metern statt – zugänglich ausschließlich per Gondel. Moderator Markus Lanz leitet eine exklusive Panel-Diskussion auf der Mountain Stage.

Die Konferenz richtet sich an CEOs, Board Members und Heads of, die künstliche Intelligenz als strategische Priorität verstehen. Sessions zu AI Strategy, AI Agents und Automation gibt es z.B. im Starthaus der Streif oder der gläsernen Mountain Stage. Austausch und Networking finden auf der Bergterrasse, beim Opening Get-Together und der VIP-Party in Rosi's Sonnbergstuben ihren Raum.

„Der Hahnenkamm schafft eine Atmosphäre, die eine Stadthalle einfach nicht bieten kann - konzentriert, alpin, auf Augenhöhe", sagt Lena Kornau, Founder und Managing Director des AI Summit Kitzbühel.

Ergänzt wird das Programm durch die Expo Area entlang des Gipfels mit Chalet und Glas-Pagoden. Partner wie IBM, SAP, Salesforce, Almato und Amber zeigen hier, was KI in der Praxis leistet.