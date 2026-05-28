  • 28.05.2026, 09:06:04
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  • OTS0023

AI Summit Kitzbühel: Per Gondel zum KI-Gipfel auf 1.700m. Markus Lanz moderiert am 18. Juni 2026 an der Hahnenkamm-Bergstation.

Weltweit einzigartiges KI-Setting am Hahnenkamm: AI Summit Kitzbühel 2026 mit Mountain Stage, Expo Chalet und Masterclasses im berühmten Starthaus der Streif.

Übersicht der Konferenz-Areale des AI Summit Kitzbühel (17.–18. Juni 2026): Die Hahnenkamm-Bergstation auf 1.700m beherbergt die gläserne Mountain Stage, die Expo Area mit Chalet und Glas-Pagoden sowie Masterclass-Räume im Starthaus der Streif. Zugang ausschließlich per Gondelbahn.
Kitzbühel (OTS) - 

Wo sonst Ski-Weltcup-Geschichte geschrieben wird, trifft sich im Juni Europas KI-Elite: Der AI Summit Kitzbühel findet am 17. und 18. Juni 2026 an der Hahnenkamm-Bergstation auf 1.700 Metern statt – zugänglich ausschließlich per Gondel. Moderator Markus Lanz leitet eine exklusive Panel-Diskussion auf der Mountain Stage.

Die Konferenz richtet sich an CEOs, Board Members und Heads of, die künstliche Intelligenz als strategische Priorität verstehen. Sessions zu AI Strategy, AI Agents und Automation gibt es z.B. im Starthaus der Streif oder der gläsernen Mountain Stage. Austausch und Networking finden auf der Bergterrasse, beim Opening Get-Together und der VIP-Party in Rosi's Sonnbergstuben ihren Raum.

„Der Hahnenkamm schafft eine Atmosphäre, die eine Stadthalle einfach nicht bieten kann - konzentriert, alpin, auf Augenhöhe", sagt Lena Kornau, Founder und Managing Director des AI Summit Kitzbühel.

Ergänzt wird das Programm durch die Expo Area entlang des Gipfels mit Chalet und Glas-Pagoden. Partner wie IBM, SAP, Salesforce, Almato und Amber zeigen hier, was KI in der Praxis leistet.

Auf 1.700m: The only true AI Summit

Am 17. + 18. Juni am Hahnenkamm live dabei sein, statt nur darüber lesen?

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Lena Weyerhäuser
Digital Project Manager AI Summit

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Vorschau Bild von Lena Kornau, Founder und Managing Director des AI Summit Kitzbühel. 2026 findet der Summit erstmals auf der Hahnenkamm-Bergstation auf 1.700m statt – am 17. und 18. Juni 2026 in Kitzbühel. [Bild, 314.94KB]
Vorschau Bild von Networking und Austausch beim AI Summit Kitzbühel 2025: Die VIP Party in Rosi's Sonnbergstuben verbindet Europas KI-Elite mit alpinem Ambiente und Live-Musik. 2026 findet der Summit am 17. und 18. Juni auf der Hahnenkamm-Bergstation statt. [Bild, 107.01KB]

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