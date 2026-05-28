- 28.05.2026, 09:07:02
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Kindesabnahme - Unterstützung Betroffener läd in die LUGNER CITY ein - am 01.06.2026 - Internationaler Tag der Kinder - Ihre Rechte
Ihre Bedürfnisse. Wir haben Experten und langjährige Fachpersonen aus diesem Bereich eingeladen, die das "Kindeswohl" von allen Seiten beleuchten werden. Hinkommen - Schlau machen!
Dr. Karl Kriechbaum Neuropsychologe, Kognitions- und Verhaltenstherapeut, Autor “Eine PsychoSophische Tragödie - Das Zerreißen der stärksten natürlichen Bande”
RA Dr. Micheal Hasenöhrl “Stark für Kinder- und Elternrechte - Reformvorschläge für Kindesabnahme, Fremdunterbringung und Rückführung”
Ass.-Prof Dr. Barbara Beclin und Margret Tews "Menschenrechtsverletzungen bei Kindesabnahmen - aus Sicht von Theorie und Praxis."
Dr. Christian Ortner “Kinderleid - Das systemische Versagen der Kinder- und Jugendfürsorge”
Ehemalige Jugendamtmitarbeiterin, Lebens- und Sozialberaterin i.A. Christine Bräuer und weitere...
Liliputbahn im Wiener Prater, geschenk-ballonfahrt.at, Blumen Stadler, Restaurant Bieringer und viele mehr.
Bitte kommt gemeinsam mit euren Familien. Zusammen sind wir stark!
In Liebe zu meinen Kindern, Marian, Sidonie & Laura
Corinna Bräuer, Gründerin, Obfrau & betroffene Mutter
Internationaler Tag der Kinder - Ihre Rechte und Bedürfnisse - Wir sprechen darüber!
Experten sprechen, Betroffene hören zu, vernetzen sich, Informationstisch, Broschüren, Bücher, Aufklärung aber auch Vergnügliches - Glücksrad, Tombola mit tollen Preisen - Timeline und Rednerliste auf der Website!
Datum: 01.06.2026, 13:00 Uhr - 01.06.2026, 20:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Lugner City - am Hauptplatz
Gablenzgasse 11
1150 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Verein Kindesabnahme - Unterstützung Betroffener (ZVR 1494070937)
Corinna Bräuer, Gründerin, Obfrau & betroffene Mutter
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kindesabnahme.at
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