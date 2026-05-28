Kindesabnahme - Unterstützung Betroffener läd in die LUGNER CITY ein - am 01.06.2026 - Internationaler Tag der Kinder - Ihre Rechte

Wien (OTS) -

Dr. Karl Kriechbaum Neuropsychologe, Kognitions- und Verhaltenstherapeut, Autor “Eine PsychoSophische Tragödie - Das Zerreißen der stärksten natürlichen Bande”

RA Dr. Micheal Hasenöhrl “Stark für Kinder- und Elternrechte - Reformvorschläge für Kindesabnahme, Fremdunterbringung und Rückführung”

Ass.-Prof Dr. Barbara Beclin und Margret Tews "Menschenrechtsverletzungen bei Kindesabnahmen - aus Sicht von Theorie und Praxis."

Dr. Christian Ortner “Kinderleid - Das systemische Versagen der Kinder- und Jugendfürsorge”

Ehemalige Jugendamtmitarbeiterin, Lebens- und Sozialberaterin i.A. Christine Bräuer und weitere...

Liliputbahn im Wiener Prater, geschenk-ballonfahrt.at, Blumen Stadler, Restaurant Bieringer und viele mehr.

Bitte kommt gemeinsam mit euren Familien. Zusammen sind wir stark!

In Liebe zu meinen Kindern, Marian, Sidonie & Laura

Corinna Bräuer, Gründerin, Obfrau & betroffene Mutter

Internationaler Tag der Kinder - Ihre Rechte und Bedürfnisse - Wir sprechen darüber!

Experten sprechen, Betroffene hören zu, vernetzen sich, Informationstisch, Broschüren, Bücher, Aufklärung aber auch Vergnügliches - Glücksrad, Tombola mit tollen Preisen - Timeline und Rednerliste auf der Website!

Datum: 01.06.2026, 13:00 Uhr - 01.06.2026, 20:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Lugner City - am Hauptplatz

Gablenzgasse 11

1150 Wien

Österreich

URL: https://www.kindesabnahme.at