Danube Private University würdigt Maria Kletecka-Pulker mit Universitätsprofessorentitel

Wiener Neustadt (OTS) -

Die feierliche Urkundenübergabe erfolgte durch DPU-Direktor Robert Wagner, MA, im Beisein von Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA, Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA). Mit der Auszeichnung würdigt die DPU die langjährige wissenschaftliche und gesellschaftliche Arbeit von Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Mag. Maria Kletecka-Pulker in den Bereichen Patientensicherheit, Medizinrecht und Digitale Gesundheit.

Kletecka-Pulker lehrt an der DPU und leitet die Forschungsgruppe „Safety and Digital Health“ (PaDiH). Im Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehen die Sicherheit von Patient:innen, die Förderung einer offenen Sicherheitskultur im Gesundheitswesen sowie die verantwortungsvolle Gestaltung der Digitalisierung in Medizin und Pflege.

„Die Digitalisierung soll die Medizin effizienter und sicherer machen“, betont Maria Kletecka-Pulker. Gleichzeitig müsse man mögliche Risiken digitaler Entwicklungen frühzeitig erkennen und entsprechende Strategien entwickeln, um Patient:innen sowie Mitarbeiter:innen bestmöglich zu schützen.

Wissenschaft und Praxis im Gesundheitswesen

Mit der Verleihung des Universitätsprofessorentitels wird zugleich ein in Österreich bislang einzigartiger Schwerpunkt weiter gestärkt: Es handelt sich um die erste Professur des Landes, die Patientensicherheit und Digitale Gesundheit in dieser Form miteinander verbindet. Die DPU setzt damit ein klares Zeichen für innovative Forschung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine moderne Gesundheitsversorgung.

„Die Sicherheit der Patient:innen ist ein zentrales Anliegen. Gerade in fordernden Zeiten muss aber auch ein großer Fokus auf der Sicherheit der Mitarbeiter:innen liegen“, so Kletecka-Pulker.

DPU-Direktor Robert Wagner, MA, unterstrich die strategische Bedeutung des Forschungsbereichs für die Universität: „Als Universität sehen wir es als unsere Aufgabe, hohe Standards nicht nur zu lehren, sondern strukturell zu verankern. Forschung, Ausbildung und überregionale Vernetzung greifen dabei ineinander.“ Die Verleihung eröffne zudem neue Möglichkeiten für kooperative Forschungsprojekte zwischen der DPU und der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), insbesondere in den Bereichen Patientensicherheit, Qualitätsmanagement und digitale Innovationen im Gesundheitswesen.

Auch Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis im Gesundheitswesen: „Forschung ist in unseren Kliniken fest verankert und wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Sie verbindet Wissenschaft und Praxis und ermöglicht es uns gemeinsam, die Medizin für die Patientinnen und Patienten kontinuierlich, nachhaltig und sicher weiterzuentwickeln.“

Maria Kletecka-Pulker bringt umfassende nationale und internationale Expertise in ihre Tätigkeit ein. Sie war u.a. am Ludwig Boltzmann Institut für Digital Health and Patient Safety tätig und ist Geschäftsführerin der Österreichischen Plattform Patientensicherheit. Darüber hinaus engagiert sie sich in Fragen der Medizinethik, Gesundheitskommunikation und digitalen Transformation des Gesundheitswesens.

Mit der Verleihung des Universitätsprofessorentitels stärkt die Danube Private University ihre Position als zukunftsorientierter Forschungs- und Ausbildungsstandort im Gesundheitsbereich und setzt ein klares Signal für Qualität, Verantwortung und patientenzentrierte Innovation.