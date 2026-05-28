HPV-Förderpreis geht in die fünfte Runde: Unterstützung für Projekte zur Aufklärung und Prävention von HPV

Wien (OTS) -

Humane Papillomaviren (HPV) zählen zu den häufigsten Virusinfektionen weltweit und können verschiedene Krebsarten sowie deren Vorstufen verursachen. Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein für Risiken und Präventionsmöglichkeiten nachhaltig zu stärken.

Vor diesem Hintergrund schreibt MSD Österreich heuer bereits zum fünften Mal den HPV-Förderpreis aus. Ausgezeichnet werden Projekte und Initiativen, die dazu beitragen, Wissen zu vermitteln, Bewusstsein zu schaffen und Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen für das Thema HPV zu sensibilisieren.

„Wirksame Prävention beginnt mit verständlicher Aufklärung. Mit dem HPV-Förderpreis werden Projekte unterstützt, die Menschen tatsächlich erreichen und nachhaltiges Bewusstsein schaffen.“, so Univ.-Prof.in Dr.in Nicole Concin, Vorsitzende der unabhängigen Expert:innenjury.

Gezielte Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen

Der HPV-Förderpreis 2026 legt den Fokus auf eine differenzierte Ansprache verschiedener Bevölkerungsgruppen. Projekte können in diesem Jahr in drei Kategorien eingereicht werden:

Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren stehen in dieser Kategorie im Mittelpunkt. Ziel ist es, insbesondere Eltern und Obsorgeberechtigte frühzeitig für das Thema HPV zu sensibilisieren.

Die zweite Einreichkategorie richtet sich an Buben und Männer über verschiedene Altersgruppen hinweg und setzt auf verstärkte Aufklärung sowie Aktivierung für präventive Maßnahmen.

Die dritte Kategorie adressiert Frauen ab 30 Jahren und rückt die Bedeutung von kontinuierlicher Vorsorge und Gesundheitsbewusstsein in den Fokus.

„Prävention wirkt dann am nachhaltigsten, wenn sie zielgruppengerecht umgesetzt wird. Genau daran orientieren sich die diesjährigen Schwerpunkte.“, so Concin.

Vielfältige Projekte gesucht – von Bildung bis Medien

Gesucht werden innovative Projekte und Initiativen, die einen nachhaltigen Beitrag zur HPV-Aufklärung leisten. Dazu zählen etwa praxisnahe Awareness-Aktivitäten, Bildungsinitiativen oder journalistische und mediale Formate, die evidenzbasiert über HPV informieren.

Einreichberechtigt sind öffentliche Organisationen und Institutionen wie medizinische Fachgesellschaften, akademische Einrichtungen, Patient:innenorganisationen, Fachmedien sowie freiberuflich tätige Gesundheitsberufe und deren Vereinigungen, die Aktivitäten zur Steigerung der HPV-Awareness in der österreichischen Bevölkerung setzen wollen. Einzelpersonen fallen nicht darunter. Die Voraussetzung zur Einreichung ist, dass es sich um geplante Projekte handelt, die noch nicht umgesetzt wurden und einen klaren Bezug zur HPV-Prävention aufweisen. Detaillierte Informationen zu den Einreichbedingungen sowie das Einreichformular finden sich unter: https://www.msd.at/de/hpv-forderpreis/

Einreichung bis 30. Juni 2026 möglich

Die Einreichphase für den HPV-Förderpreis 2026 läuft ab sofort und endet am 30. Juni 2026. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige, interdisziplinäre Expert:innenjury. Das Preisgeld beträgt insgesamt bis zu 20.000 Euro und ist zweckgebunden für die Umsetzung der prämierten Projekte.

Über MSD

MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben!

MSD ist die Kurzform von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA und weltweit 72.000 Mitarbeiter:innen.