Lotto: Doppelte Doppeljackpotrunde am Freitag bei der Bonus Ziehung

Wien (OTS) -

Bei der Lotto Ziehung am Mittwochabend waren die gezogenen Zahlen 3, 26, 35, 36, 43, und 45 auf keinem abgegebenen Tippschein richtig angekreuzt. Damit geht es nun am Freitag bei der Lotto Bonus Ziehung um einen Doppeljackpot. Im Topf für den oder die Sechser liegen dann 2,1 Millionen Euro. Zusätzlich geht es auch wieder um einen Bonus von 30.000 Euro, der unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto Tipps verlost wird.

Zwei Spielteilnehmer:innen hatten einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Ein Gewinn geht hier nach Wien, einer nach Kärnten. Beim Fünfer mit Zusatzzahl in Wien war es der sechste von sechs gespielten Tipps, auf dem die 26 auf die “sechs Richtigen” gefehlt hat. Beim Gewinn in Kärnten war es der dritte von vier abgegebenen Tipps, auf dem die Zahl 3 auf den Sechser fehlte. Beide Gewinner:innen erhalten je knapp 43.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch dafür einen Solo-Sechser. Auf dem dritten von sechs gespielten Quicktipps hatte hier ein bzw. eine Oberösterreicher:in die richtige LottoPlus Kombination stehen und darf sich nun über einen Gewinn von mehr als 183.000 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Freitag geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker hat sich der Jackpot ebenfalls um eine Runde verlängert. Für den Doppeljackpot beim Joker geht es nun am Freitag um 500.000 Euro.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 27. Mai 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen