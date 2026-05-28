Eine Million Nächtigungen in Hamburgs HafenCity: Steirische Urlaubsidee feiert historischen Meilenstein in deutscher Metropole

Graz/Hamburg (OTS) -

Die touristische Achse zwischen Österreich und Norddeutschland verzeichnet im urbanen Segment einen massiven Erfolg. Vor knapp acht Jahren brachten die JUFA Hotels ihr in der Steiermark entwickeltes Konzept des generationenübergreifenden Familientourismus, offen für die Bevölkerung, an die Elbe. Nun knackt das JUFA Hotel Hamburg HafenCity noch dieses Jahr die historische Marke von einer Million Übernachtungen. Das gab das Unternehmen im Vorfeld einer gemeinsamen Wirtschaftskonferenz mit dem Hotel- und Gaststättenverband Hamburg (DEHOGA) und Steiermark Tourismus bekannt. Dass dieses österreichische Hotelmodell im Mitbewerb mit der Hamburger Hotellerie derart florieren konnte, ist auch dem Vertrauen der lokalen Partner zu verdanken: Die Stadt Hamburg glaubte von Tag eins an die Vision und ermöglichten durch eine Anhandgabe des Grundstücks in der HafenCity diesen wirtschaftlichen Brückenschlag.

„Open House“: Unkomplizierter Urlaub und Begegnungszone für Einheimische und Gäste Der Kern dieses Erfolgs liegt in der bewussten Positionierung als „Open House“. In der JUFA-Philosophie ist die Begegnung zwischen Hotelgast und lokalem Umfeld Teil des Konzepts. Das Haus in der HafenCity fungiert als offener Treffpunkt: Internationale Reisende, Geschäftsleute und Nachbarn aus dem Viertel begegnen sich ungezwungen im Alltag – ob in den quartiersoffenen Gastronomiebereichen oder auf den weitläufigen In- und Outdoor-Spielflächen. Im Zentrum steht der unkomplizierte, qualitativ hochwertige Urlaub, der Familien in all ihren Facetten in den Fokus rückt. Dieses steirische Modell der offenen, barrierefreien Gastfreundschaft belebt das urbane Quartier nachhaltig und hat sich als krisenfester touristischer Exportschlager bewiesen.

Die Achse Hamburg–Steiermark: Touristischer Gegenbesuch im Aufwind

Der Meilenstein in der HafenCity unterstreicht eine tiefere, wechselseitige Dynamik. Aktuelle Reiseanalysen im DACH-Raum belegen, dass Hamburg zu den gefragtesten Städtedestinationen der Österreicherinnen und Österreicher zählt. Die Kombination aus maritimem Lebensgefühl, kultureller Dichte (wie der Elbphilharmonie und der Musical-Szene) und moderner Stadtentwicklung generiert kontinuierlich steigende Ankünfte aus der Alpenrepublik.

Im Gegenzug fungiert die Steiermark als neuer Sehnsuchtsort für norddeutsche Urlauber. Verifizierte Marktforschungsdaten zeigen, dass Gäste aus Ballungsräumen wie Hamburg gezielt nach Authentizität suchen. Das „Grüne Herz Österreichs“ punktet hier mit einer unschlagbaren Trias: verifizierte Naturkompetenz, herausragende, regional verankerte Kulinarik und die berühmte steirische Gastfreundschaft. Diese Faktoren lotsen den Hamburger Quellmarkt zunehmend in den österreichischen Süden, was sich in einer überaus positiven Bilanz widerspiegelt.

Seit dem Tourismusjahr 2020 kletterten die Gästeankünfte aus Norddeutschland um starke 65,6 Prozent auf 65.939 (+26.132). Parallel dazu stiegen die Nächtigungen im selben Zeitraum um 38,5 Prozent (+75.706) auf insgesamt 272.424.

Dabei fällt eine überdurchschnittlich lange Aufenthaltsdauer von 4,1 Nächten auf – im Winter bleiben die norddeutschen Gäste sogar 4,7 Nächte. Während sich die Aufenthalte generell auf 61 Prozent im Sommer und 39 Prozent im Winter verteilen, zeigte sich der Sommer 2025 mit 43.539 Ankünften und 166.206 Nächtigungen als besonders zugkräftig.

Michael Feiertag, Geschäftsführer Steiermark Tourismus, bringt diese Anziehungskraft auf den Punkt:

„Die Steiermark steht für viele Hamburgerinnen und Hamburger für genau jenes Lebensgefühl, nach dem man sich im Urlaub sehnt. Diese entspannte Leichtigkeit verbindet sich bei uns im Grünen Herz Österreichs mit außergewöhnlicher Genuss- und Kulinarikvielfalt: von der GenussHauptstadt Graz bis zu Wein, Almen und Thermen. Gerade für Gäste aus dem Norden macht diese Mischung aus Natur, Gastfreundschaft und heiterem Lebensgefühl den besonderen Reiz der Steiermark aus – unkompliziert erreichbar und dennoch wie eine kleine Auszeit im Süden Österreichs.“

Wirtschaftliche Relevanz im Fokus „Eine Million Übernachtungen in knapp acht Jahren in einem so hochkompetitiven Markt wie Hamburg zu erreichen, bestätigt die immense Kraft unseres Konzepts“, analysiert Gerhard Wendl, CEO und Gründer der JUFA Hotels. „Es beweist, dass die steirische Kernidee – unkomplizierte, leistbare Angebote für Familien zu schaffen und Hotels als lebendige ‚Open Houses‘ für Gäste und Einheimische gleichermaßen zu öffnen – nicht nur gesellschaftlichen Mehrwert schafft, sondern ein handfester wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist.“