  • 28.05.2026, 08:30:33
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Aus gemeinsamer Forschung entsteht neues Patent für KI-basierte Energieeffizienz

Erreichten gemeinsam einen Meilenstein für die Zusammenarbeit von Forschung und Industrie, von links: Walter Haas (Geschäftsführer Innovation Salzburg), Martin Haidacher (Innovation Manager von B&R) und Stefan Huber (Head of Research der FH Salzburg)
Salzburg (OTS) - 

Die FH Salzburg und die Machine Automation Division von ABB (B&R) haben mit Unterstützung von Innovation Salzburg eine gemeinsame Patentanmeldung im Bereich energieoptimierter Antriebssysteme eingereicht. Die Innovation entstand im Josef Ressel Zentrum für Intelligente und Sichere Industrieautomatisierung (ISIA) und verbindet Forschung zu Künstlicher Intelligenz mit konkreten industriellen Anwendungen.

Im Zentrum der Entwicklung steht ein neuer Ansatz zur energieoptimierten Bewegungssteuerung in Robotern, Werkzeugmaschinen und automatisierten Produktionslinien. Mithilfe von Reinforcement Learning sollen industrielle Bewegungsabläufe künftig effizienter gesteuert werden.

Die zugrunde liegende Forschung wurde seit 2020 aufgebaut und wird seit 2022 im Josef Ressel Zentrum ISIA gemeinsam mit Industriepartnern weiterentwickelt. Unterstützt wurde der Aufbau des Zentrums durch Innovation Salzburg und Mittel aus der WISS – Wissenschafts- und Innovationsstrategie des Landes Salzburg.

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