MCI Sustainability Week 2026: Nachhaltigkeit in allen Facetten

Innsbruck (OTS) -

Jeder und jede von uns hat die Möglichkeit, mit kleinen alltäglichen Veränderungen zu einer besseren Zukunft beizutragen: Genau darum dreht sich die alljährliche „MCI Sustainability Week“. Bereits zum vierten Mal wurde das erfolgreiche Format von Mitarbeitenden und Studierenden der Unternehmerischen Hochschule® organisiert, um Menschen zusammenzubringen, Perspektiven auszutauschen und Initiativen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.

Nachhaltigkeit ist nicht „nur“ Umwelt

Über 900 Studierende, Schülerinnen und Schüler, Mitarbeitende sowie externe Gäste nahmen an Workshops, Exkursionen, Webinaren, Diskussionen und Lehrveranstaltungen teil. Den Auftakt bildete das Kick-off-Event mit einem Distinguished Guest Vortrag von Michael Losch, Koordinator für Bioökonomie in der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission, zur europäischen Bioökonomiestrategie.

Die über die Woche verteilten Veranstaltungen wurden von zahlreichen Departments des MCI gestaltet und zeigten, wie breit Nachhaltigkeit gedacht und gelebt werden kann – von Workshops zu Plastik, Biodiversität und Zukunftsszenarien, über Exkursionen und Vorträge zu Energieinnovationen bis hin zu Diskussionen über Nachhaltigkeit in Unternehmen und gesellschaftliche Verantwortung. Internationale Impulse setzte unter anderem ein Event im Rahmen der Hochschulallianz Ulysseus, die sich der Rolle europäischer Hochschulen in der nachhaltigen Transformation widmete.

Das erfolgreiche Abschlussevent „The Full Spectrum“ griff die zentrale Botschaft der gesamten Woche nochmals auf: Nachhaltigkeit muss in all ihren Facetten betrachtet und aus unterschiedlichsten Perspektiven diskutiert werden, um langfristige Wirkung für Wirtschaft und Gesellschaft zu entfalten.

Gemeinsam etwas bewegen

Federführend organisiert wurde die MCI Sustainability Week vom MCI Center for Responsibility & Social Impact mit Unterstützung von Studierenden, die sowohl die Kick-off- und Abschlussevents als auch die begleitende Social-Media-Kommunikation aktiv mitgestalteten. Die gesamte MCI Sustainability Week 2026 wurde zudem als GREEN EVENT TIROL zertifiziert – ein Qualitätsmerkmal für Veranstaltungen mit besonderem Fokus auf ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit.

Janine Prokesch und Regina Obexer, die Hauptorganisatorinnen am MCI, zeigen sich erfreut: „Bereits zum vierten Mal veranstalten wir die MCI Sustainability Week, und Jahr für Jahr sind wir begeistert von der aktiven Beteiligung junger Menschen. Nachhaltigkeit betrifft uns alle, und gerade in so turbulenten Zeiten ist es ermutigend zu sehen, wie viele Menschen sich mit so viel Engagement für unsere Zukunft einsetzen.“

MCI Rektor Andreas Altmann unterstreicht die interdisziplinäre Bedeutung der Woche: „Nachhaltigkeit ist als umfassender Auftrag zu verstehen. In Zukunft gilt es über Ökologie und Klimaschutz hinaus insbesondere auch der Leistungs-, Wettbewerbs- und Überlebensfähigkeit unseres Standorts, der hier tätigen Unternehmen und der nachhaltigen Finanzierbarkeit unserer Sozial-, Gesundheits- und Pensionssysteme verstärkte Aufmerksamkeit zuzuwenden.“

Ein herzliches Dankeschön gilt den Partnern und Förderern, die diese Woche durch ihre Unterstützung ermöglicht haben: hollu, IKB, INNIO, SWARCO, ASI Reisen, ÖH MCI, PwC, SYNCRAFT, Wirtschaftskammer Tirol, IVB und Ulysseus.