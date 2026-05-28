Graz (OTS) -

Mit einer starken Botschaft und einem klaren Ziel starten die steirischen Apotheken am 1. Juni ihre neue Schwerpunktaktion für Frauengesundheit. Unter dem Motto „Ich kümmere mich – auch um mich“ stehen einen Monat lang Vorsorge, Gesundheitsbewusstsein und niederschwellige Testangebote im Mittelpunkt. Zahlreiche Apotheken in allen steirischen Bezirken beteiligen sich an der Initiative, die Frauen dazu ermutigen soll, der eigenen Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Der offizielle Auftakt der Aktion fand bei einer Kick-off-Veranstaltung am Grazer Schlossberg statt. Rund 60 geladene Gäste aus Gesundheitswesen, Politik, Wirtschaft und Medien erhielten dort die Möglichkeit, sich im Rahmen einer eigenen Teststraße selbst ein Bild von den angebotenen Gesundheitschecks zu machen. Auch der Humor kam mit einem Apotheken Rap von Betty-O nicht zu kurz und die Stimulation des Vagus-Nerv demonstrierte Gregor Rossmann und animierte die Gäste zum Mitmachen.

„Neben den bereits etablierten Tests auf HbA1C und Vitamin D werden heuer erstmals auch Ferritin, Lipidprofil und Cortisol als neue Testmöglichkeiten angeboten. Gerade Ferritin ist ein wichtiger Parameter zur Beurteilung der Eisenreserven – ein Thema, das viele Frauen betrifft. Das Lipidprofil liefert Informationen über Cholesterin- und Blutfettwerte und ermöglicht wichtige Rückschlüsse auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Mit dem Cortisol-Test wird außerdem das Thema Stress stärker in den Fokus gerückt“, betont Mag. pharm. Alexandra Fuchsbichler, Präsidentin der Apothekerkammer Steiermark.

Die Untersuchungen werden während des gesamten Aktionsmonats zu vergünstigten Preisen angeboten. Viele Apotheken haben zusätzlich spezielle Testpakete geschnürt, die mehrere Gesundheitsparameter kombinieren und damit einen umfassenden Gesundheitscheck ermöglichen. Termine können direkt in den teilnehmenden Apotheken oder online über die Plattform „Sicher Versorgt“ gebucht werden.

Die Steirische Apothekerkammer zeigt sich erfreut über die große Beteiligung der Apotheken in der gesamten Steiermark. „Ziel der Aktion ist es, Prävention stärker ins Bewusstsein zu rücken und Gesundheitsvorsorge möglichst einfach zugänglich zu machen. Die im Rahmen der Aktion anonym erhobenen Daten werden wissenschaftlich ausgewertet und sollen wichtige Erkenntnisse zur Frauengesundheit liefern“, erklärt Apothekerkammer-Steiermark-Vizepräsidentin Mag. pharm. Dr. Alexandra Mandl.

Als Testimonial begleitet Herti Grossauer die Initiative. Die erfolgreiche Grazer Gastronomin, Businessfrau und Mutter von vier Kindern steht exemplarisch für viele Frauen, die täglich zahlreiche Aufgaben bewältigen und dabei dennoch nicht auf die eigene Gesundheit vergessen. Herti Grossauer achtet bewusst auf regelmäßige Gesundheitschecks, ausgewogene Ernährung und viel Bewegung als Ausgleich zum beruflichen und familiären Alltag.

Im Rahmen der Initiative wird sie ein Jahr lang verschiedene steirische Apotheken besuchen und die vielfältigen Leistungen der Apotheken öffentlich sichtbar machen. Damit soll gezeigt werden, dass Apotheken längst weit mehr sind als reine Medikamentenausgabestellen – sie sind wichtige, wohnortnahe Gesundheitsdienstleister und erste Anlaufstelle in vielen Fragen der Vorsorge und Gesundheitsberatung.

Mit „Ich kümmere mich – auch um mich“ setzen die steirischen Apotheken ein starkes Zeichen für mehr Gesundheitsbewusstsein, Prävention und Selbstfürsorge – insbesondere bei Frauen, die im Alltag oft zuerst an alle andere denken.