- 28.05.2026, 07:30:32
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Menschen überzeugen, die Recht haben wollen
Der MM-Talk liefert praxisnahe Einblicke für Führungskräfte, Entscheider:innen und Kommunikationsprofis
Herausgeber Otto Koller spricht mit der preisgekrönten Rhetorik- und Verhandlungsexpertin Marie-Theres Braun über ihr aktuelles Buch „Menschen überzeugen, die Recht haben wollen“. Anlass ist die Auszeichnung mit dem getAbstract International Book Award 2024 – einem renommierten Preis für Bücher mit besonderer Relevanz für die Business-Welt.
Im Gespräch geht es um eine der großen Herausforderungen unserer Zeit: Wie gelingt konstruktive Kommunikation in einer zunehmend polarisierten Welt? Marie-Theres Braun erklärt, warum Schlagfertigkeit oft mehr trennt als verbindet, wie man Menschen erreicht, die auf ihrer Meinung beharren – und weshalb echte Überzeugungskraft nichts mit Lautstärke zu tun hat.
Der MM-Talk liefert praxisnahe Einblicke für Führungskräfte, Entscheider:innen und Kommunikationsprofis: inspirierend, pointiert und unmittelbar anwendbar. Wer lernen möchte, Konflikte produktiv zu führen und Gespräche wieder auf Augenhöhe zu bringen, sollte dieses Interview nicht verpassen.
Das gesamte Interview finden Sie hier
Herausgeber Otto Koller spricht mit der preisgekrönten Rhetorik- und Verhandlungsexpertin Marie-Theres Braun über ihr aktuelles Buch „Menschen überzeugen, die Recht haben wollen“.
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