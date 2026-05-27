Österreichs wirkungsvollste Unternehmenspartnerschaften für den guten Zweck

Wien (OTS) -

Der Fundraising Verband Austria hat am 27. Mai am Erste Campus in Wien die Wirtschaft hilft-Awards 2026 verliehen und damit herausragende Spendenkooperationen österreichischer Unternehmen ausgezeichnet. Die Hauptpreise in den vier Kategorien gingen an das Tiroler Alpenresort Schwarz (Großunternehmen), den steirischen Bio-Obst- und Gemüsehändler Inspeira (KMU), die burgenländische PÜSPÖK Erneuerbare Energie GmbH (Corporate Volunteering) sowie den Wiener Städtischen Versicherungsverein (Langzeitkooperationen).



Unter dem Motto „Gutes tun tut gut“ übernehmen immer mehr Betriebe hierzulande gesellschaftliche Verantwortung. Rund 70 Millionen Euro haben sie im Vorjahr für gemeinnützige Zwecke geleistet. Hinzu kommen umfangreiche Sach- und Zeitspenden. Die Initiative Wirtschaft hilft vernetzt seit über zehn Jahren Unternehmen und NPOs für mehr gesellschaftliches Engagement und zeichnet jährlich besonders wirkungsvolle Kooperationen mit den renommierten Wirtschaft hilft-Awards aus.

„Unsere Initiative Wirtschaft hilft gibt wirkungsstarken Kooperationen zwischen Unternehmen und NGOs seit über einem Jahrzehnt einen wichtigen Vernetzungs- und Lernraum. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie essenziell sektorübergreifende Zusammenarbeit ist. Die Awards sollen Wertschätzung und Anerkennung vermitteln und andere inspirieren, ebenfalls tätig zu werden. Gemeinsam Gutes bewirken ist das Leitmotto, das dahintersteht“ , sagt Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria.



Alpenresort Schwarz holte Großunternehmen-Award

Das Alpenresort Schwarz aus Mieming (Tirol) wurde gemeinsam mit BRAVEAURORA für das Projekt „Girls Just Wanna Have Rights“ ausgezeichnet. Mit Geld- und Zeitspenden unterstützte das Unternehmen ein Bildungs- und Empowermentprojekt für Mädchen in zwölf Gemeinden Nordghanas. 240 Mädchen wurden durch Mentorinnen gestärkt, Tabus rund um Menstruation abgebaut und die Produktion wiederverwendbarer Binden ermöglicht – mit dem Ziel, Schulabbrüche zu verhindern.

„Soziales Engagement ist für uns kein Zusatz, sondern Teil unserer Haltung als Alpenresort Schwarz. Dass wir gemeinsam so eine wirkungsvolle Spendensumme erreichen konnten, verdanken wir der Großzügigkeit unserer Gäste, dem Engagement unserer Mitarbeiter:innen und der gemeinsamen Verantwortung, die wir als Unternehmen leben“ , gibt Katharina Pirktl, Geschäftsleitung des Alpenresort Schwarz, Einblick.

Zu den weiteren Prämierten zählten die Bank Gutmann gemeinsam mit der Caritas Wien für das Projekt „Aufwärts mit Herz“ (Platz zwei) sowie die Kooperation von ZGONC mit dem e.motion Lichtblickhof, die schwerkranken Kindern besondere Lichtblicke ermöglichte (Platz drei).



KMU-Preis für Inspeira

Das steirische Unternehmen Inspeira wurde für seine Partnerschaft mit dem Jane Goodall Institute Austria ausgezeichnet. Im Rahmen des Projekts „Wunder.Welt.Bienen.Weide“ wurden Lebensräume für Wildbienen geschaffen und Biodiversität in Österreich gestärkt. Die Initiative sensibilisierte Kinder, Jugendliche und Pädagog:innen für den Schutz von Bestäubern und involvierte insgesamt 7.280 Schüler:innen sowie 364 Pädagog:innen.

Wolfgang Wachmann, Geschäftsführer Inspeira, über das Projekt: „Bei ‚Wunder.Welt.Bienen.Weide‘ haben die Kinder mit so viel Begeisterung mitgemacht, dass man ihre Freude an der Natur richtig spüren konnte. Gemeinsam mit dem Jane Goodall Institute Austria schaffen wir wertvollen Lebensraum für Wildbienen – und wecken bei jungen Menschen Bewusstsein, Neugier und Lust, selbst zum Schutz der Biodiversität beizutragen.“

Die Plätze zwei und drei der Kategorie KMU gingen an Windkraft Simonsfeld in Kooperation mit HORIZONT3000 für Solarenergieprojekte an Schulen und Gesundheitseinrichtungen in Ostafrika sowie an die Zusammenarbeit von 5P Consulting mit ICEP zur Stärkung unternehmerischer Kompetenzen in Kenia.



Bildungsförderung durch Corporate Volunteering von PÜSPÖK

Corporate Volunteering – also das Spenden von Arbeitszeit für ehrenamtliches Engagement – gewinnt international zunehmend an Bedeutung und erfreut sich auch in Österreich wachsender Beliebtheit. Um diese innovative Form gesellschaftlicher Verantwortung sichtbar zu machen, vergibt Wirtschaft hilft den Sonderpreis Corporate Volunteering – in diesem Jahr an die PÜSPÖK Erneuerbare Energie GmbH aus Parndorf gemeinsam mit der Caritas Burgenland. Das Unternehmen unterstützt bereits seit 2022 das Projekt „Lernen auf Rädern“, das kostenlose Lernhilfe direkt zu benachteiligten Familien im Seewinkel bringt. 2025 wurde zusätzlich das innovative „Pfandraising“-Pilotprojekt beim Nova Rock Festival umgesetzt, das ehrenamtliches Engagement Mitarbeitender mit sozialer Wirkung und Umweltschutz verband. Erstmals wurde das neue österreichische Pfandsystem genutzt, um durch das Sammeln von Flaschen und Dosen soziale Unterstützung und Bildungschancen zu finanzieren. Rund 4.000 gesammelte Gebinde ermöglichten zusammen mit einer großzügigen Geldspende des Unternehmens 360 Stunden Lernbegleitung für Kinder.

Lukas Püspök, CEO PÜSPÖK, über die Zusammenarbeit: „Gemeinsam mit der Caritas Burgenland bringen wir die Caritas Lerncafés direkt dorthin wo es Bedarf gibt. Jedes Kind verdient die gleichen Chancen, sein Potenzial zu entfalten. ‘Pfandraising für den guten Zweck‘ verbindet das Engagement unseres Teams mit der Verantwortung für die Region.”



Wiener Städtische für Langzeitkooperation ausgezeichnet

Die Kategorie Langzeitkooperationen würdigt besonders nachhaltige und langfristig wirksame Partnerschaften zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen. Unter zahlreichen herausragenden Projekten – darunter der PENNY Familien-Hilfsfonds des Österreichischen Roten Kreuzes, der den zweiten Platz belegte, sowie die Kooperation der Erste Bank mit Die Tafel Österreich gegen Armut und Lebensmittelverschwendung, die mit dem dritten Platz ausgezeichnet wurde – überzeugte die Jury heuer die langjährige Partnerschaft zwischen dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, Caritas Österreich und Caritas Wien. Die Partnerschaft unterstützt nachhaltige Hilfsprojekte für Menschen in Not im In- und Ausland, insbesondere für Kinder. Der Wiener Städtische Versicherungsverein fördert in dem Rahmen über 40 Projekte und leistet schnelle Nothilfe in Krisensituationen wie dem Ukrainekrieg. Mitarbeitende engagieren sich zudem im Rahmen des „Social Active Day“ in Caritas-Projekten.

„Mit der Caritas verbindet uns seit vielen Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft. Gemeinsam setzen wir gesellschaftliche Impulse für mehr Solidarität und Zusammenhalt: So engagieren wir uns unter anderem für armutsgefährdete Kinder und Familien in Osteuropa und schaffen Bewusstsein für das Thema Pflege in Österreich“, so Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).



Über WIRTSCHAFT HILFT

Die Initiative Wirtschaft hilft fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Neben Vernetzungs- und Matchmaking-Formaten bietet die Initiative aktuelle Daten und Informationen zum Unternehmensengagement in Österreich sowie Best-Practice-Beispiele wirkungsvoller Partnerschaften. Weitere Informationen und das neue „Meet & Match“-Booklet: www.wirtschaft-hilft.at