PayPal bringt "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Angebot nach Österreich

Berlin (OTS) -

PayPal führt in Österreich die "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Optionen Bezahlung nach 30 Tagen und PayPal Ratenzahlung ein. Damit können Kund:innen bei Online-Händler:innen, die PayPal anbieten, Einkäufe entweder einmalig später oder in Raten bezahlen. PayPal reagiert damit auf die wachsende Nachfrage von über zwei Millionen aktiven PayPal-Kund:innen in Österreich nach flexiblen und transparenten Zahlungsmodellen.

"Mit Bezahlung nach 30 Tagen und PayPal Ratenzahlung geben wir Kundinnen und Kunden in Österreich mehr finanzielle Flexibilität beim Onlineshopping. Gleichzeitig unterstützen wir Händlerinnen und Händler dabei, Kaufabbrüche zu reduzieren und die Conversion-Chancen zu steigern", sagt Carola Wahl, DACH-Chefin von PayPal. "Unser Fokus liegt auf flexiblen Zahlungsoptionen, die leicht verständlich, transparent in den Kosten und einfach zu verwalten sind. Deshalb informieren wir vor Abschluss klar über anfallende Kosten, Konditionen sowie den Gesamtbetrag und stellen offene Transaktionen übersichtlich dar. Das schafft mehr Flexibilität und hilft unseren Kundinnen und Kunden dabei, die Kontrolle über ihre Ausgaben zu behalten", betont Wahl.

Zwei Optionen, ein Ziel: flexibel und verantwortungsvoll bezahlen

Konsument:innen können beim Onlineshopping Bezahlung nach 30 Tagen für Einkäufe zwischen 1 Euro und 2.000 Euro vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung als Bezahloption auswählen. Der Betrag wird automatisch nach 30 Tagen abgebucht, Kund:innen müssen also keine Überweisung mehr tätigen. Das Fälligkeitsdatum und der ausstehende Betrag können jederzeit übersichtlich und transparent im PayPal-Konto eingesehen werden. Zusätzlich informiert PayPal vor anstehenden Abbuchungen per E-Mail. Eine einmalige Verlängerung der Zahlungsfrist ist optional gegen eine Gebühr möglich, über die vor Abschluss dieser Zusatzoption transparent informiert wird.

PayPal Ratenzahlung ermöglicht es, größere Anschaffungen über mehrere Monate abzubezahlen und steht für Beträge zwischen 99 Euro und 10.000 Euro zur Verfügung. Kund:innen können bei Beantragung zwischen 3, 6, 12 oder 24 festen Monatsraten wählen. Im Anschluss bestätigt der Kunde seine Angaben und stimmt daraufhin unter anderem der Kreditwürdigkeitsprüfung sowie der Ratenzahlungsvereinbarung zu. Zinsen und Gesamtkosten werden vor dem Kauf vollständig ausgewiesen und sind in der App jederzeit einsehbar. PayPal informiert Kund:innen zwei Tage vor jeder anstehenden Abbuchung per E-Mail. Die Rückzahlung erfolgt automatisch über das hinterlegte Zahlungsmittel.

Kund:innen können außerdem ihre Zahlungen jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung vorzeitig zurückzahlen. Damit behalten sie jederzeit die volle Kontrolle darüber, wann sie ihre Zahlung leisten wollen. Darüber hinaus gilt für Einkäufe mit Bezahlung nach 30 Tagen und PayPal Ratenzahlung wie gewohnt der PayPal-Käuferschutz und Verkäuferschutz gemäß den geltenden Bedingungen.

Mehr Flexibilität beim Online-Shopping in Österreich

Mit rund fünf Millionen Online-Shoppern zählt Österreich zu den etablierten E-Commerce-Märkten Europas. Mit Bezahlung nach 30 Tagen und PayPal Ratenzahlung bietet PayPal den mehr als zwei Millionen aktiven PayPal-Kund:innen in Österreich künftig zusätzliche Möglichkeiten, ihre Online-Einkäufe flexibel zu bezahlen.

"Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich beim Online-Shopping mehr finanziellen Spielraum und zugleich ein sicheres, vertrautes Zahlungserlebnis. Genau hier setzen unsere Später Bezahlen-Angebote an: Sie geben Kund:innen in Österreich mehr Flexibilität darüber, wann und wie sie ihre Einkäufe bezahlen", sagt Carola Wahl.

Bezahlung nach 30 Tagen und PayPal Ratenzahlung stehen österreichischen Kund:innen bei teilnehmenden Online-Händler:innen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Bezahlung nach 30 Tagen und PayPal Ratenzahlung finden Sie hier und unter:

Was ist Bezahlung nach 30 Tagen? | PayPal AT

Was ist PayPal Ratenzahlung? | PayPal AT

PayPal Bezahlung nach 30 Tagen

Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung. Für Einkäufe zwischen 1 EUR und 2.000 EUR. Es gelten die Bezahlung nach 30 Tagen Bedingungen. Optional kannst du beantragen, die Zahlungsfrist zusätzlich um weitere 30 Tage (auf insgesamt 60 Tage) oder alternativ um 54 Tage (auf insgesamt 84 Tage) gegen Gebühr zu verlängern. Die Höhe der Gebühr wird transparent vor Abschluss der Verlängerung im PayPal-Konto angezeigt. Für die Verlängerung gelten die Bedingungen für Mehr Zeit zum Bezahlen.

PayPal Ratenzahlung

Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung. Laufzeiten von 3, 6, 12 oder 24 Monaten. Ab 99 EUR und bis zu 10.000 EUR Bestellwert (Bestellwerte ab 5.000 EUR ab 12 Monaten Laufzeit). Der Kreditgeber ist PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Es gelten die Bedingungen.