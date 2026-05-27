- 27.05.2026, 17:26:02
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AVISO! Einladung zum Wahlkampfabschluss der FPÖ Neunkirchen
Am 29. Mai ab 17 Uhr mit Helmut Fiedler und Christian Hafenecker
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Wahlkampfabschluss der FPÖ Neunkirchen mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und FPÖ Generalsekretär Christian Hafenecker einzuladen.
Titel: Wahlkampfabschluss der FPÖ Neunkirchen
Redner: FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und FPÖ Generalsekretär Christian Hafenecker
Zeit: Freitag, 29. Mai 2026 n. Chr.; Beginn: 17 Uhr, Politische Reden: 19 Uhr; Livemusik, davor Gemüsetraktor (16:30 Uhr)
Ort: Am Hauptplatz, 2620 Neunkirchen
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 29. Mai 2026, 14 Uhr, bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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