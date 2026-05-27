AVISO! Einladung zum Wahlkampfabschluss der FPÖ Neunkirchen

Neunkirchen (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Wahlkampfabschluss der FPÖ Neunkirchen mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und FPÖ Generalsekretär Christian Hafenecker einzuladen.

Titel: Wahlkampfabschluss der FPÖ Neunkirchen

Redner: FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und FPÖ Generalsekretär Christian Hafenecker

Zeit: Freitag, 29. Mai 2026 n. Chr.; Beginn: 17 Uhr, Politische Reden: 19 Uhr; Livemusik, davor Gemüsetraktor (16:30 Uhr)



Ort: Am Hauptplatz, 2620 Neunkirchen

Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 29. Mai 2026, 14 Uhr, bei [email protected].



Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.