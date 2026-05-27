Bundesheer ehrt erfolgreiche Wintersportler

Wien (OTS) -

Am 27. Mai ehrte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Wien die erfolgreichsten Wintersportler des Bundesheeres. Die Athleten gewannen in der vergangenen Saison bei Olympischen und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften insgesamt 36 Medaillen und bestätigten damit die Bedeutung des Heeressports für den österreichischen Spitzensport.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die Erfolge unserer Heeressportlerinnen und Heeressportler sind beeindruckend und ebenso ein Beweis für das hohe Niveau des Heeresleistungssports. Mit ihrer Disziplin, ihrem Talent, ihrem Teamgeist und ihrer Fairness stellen sie Vorbilder dar und inspirieren Menschen weit über die Grenzen des Sports hinaus. Ihre Leistungen sind eine wertvolle Bereicherung für den Sport in Österreich und ein hervorragendes Beispiel für die Unterstützung des Leistungssports durch das Österreichische Bundesheer.“

Von den insgesamt 36 Medaillen bei Großereignissen sind jene der Olympischen und Paralympischen Spiele besonders erwähnenswert. Die Heeressportler gewannen zwölf Medaillen (3x Gold, 6x Silber, 3x Bronze) bei den Olympischen Spielen und vier Medaillen (3x Gold, 1x Bronze) bei den Paralympischen Spielen in Mailand/Cortina. Gold holten Zugsführer Janine Flock im Skeleton, Zugsführer Alessandro Hämmerle im Snowboard-Cross sowie Korporal Jan Hörl im erstmals ausgetragenen Super-Team-Bewerb im Skispringen. In der Mixed-Teamstaffel im Rennrodeln gewannen Zugsführer Jonas Müller, Korporal Selina Egle, Korporal Lara Kipp, Zugsführer Thomas Steu und Zugsführer Wolfgang Kindl Silber. Gefreiter Johannes Lamparter gewann zwei weitere Silbermedaillen in der Nordischen Kombination – auf der Normal- und Großschanze. Je eine Silbermedaille holten Zugsführer Jonas Müller im Rennrodel-Einsitzer sowie Korporal Sabine Payer im Snowboard-Parallel-Riesenslalom. Die Zugsführer Thomas Steu und Wolfgang Kindl gewannen Silber im Rennrodel-Doppelsitzer. Bronze erzielten Korporal Matĕj Švancer im Big Air der Freeskier, Korporal Selina Egle und Korporal Lara Kipp im Rennrodel-Doppelsitzer sowie Gefreiter Johannes Lamparter und Korporal Stefan Rettenegger im Team-Sprint der Nordischen Kombination. Bei den Paralympics errang Korporal Johannes Aigner gemeinsam mit seinem Guide Gefreiter Nico Haberl drei Goldmedaillen in Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf sowie Bronze in der Alpinen Kombination. Das Duo gewann außerdem den Gesamtweltcup sowie die Disziplinenwertung in Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf und Slalom. Gefreiter Johannes Lamparter gewann zudem den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination. Im Rodelsport gewannen die Heeressportlerinnen Korporal Selina Egle und Korporal Lara Kipp sowohl die Teamstaffel als auch den Gesamtweltcup im Doppelsitzer. Das Herrenteam mit Korporal Juri Gatt, Korporal Riccardo Schöpf, Zugsführer Wolfgang Kindl und Zugsführer Thomas Steu gewann ebenfalls den Gesamtweltcup in der Teamstaffel Rodeln. Korporal Sophie Grill und Zugsführer Sebastian Graser wurden Weltmeister im Parachute-Ski. Gemeinsam mit Zugsführer Joachim Knauss gewannen sie zusätzlich den Teambewerb. Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr die breite sportliche Leistungsfähigkeit der Heeressportler in den unterschiedlichen Disziplinen.

Das Heeressportzentrum fördert seit 1962 mit elf Heeres-Leistungssportzentren den österreichischen Leistungssport. Jährlich unterstützt das Bundesheer bis zu 495 Sportler, darunter 30 im Behindertensport. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei Großereignissen wie den Olympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres gewinnen dabei regelmäßig Medaillen für Österreich.