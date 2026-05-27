  • 27.05.2026, 15:31:02
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  • OTS0168

Ukrainerinnen für einen starken Wirtschaftsstandort

Wien (OTS) - 

Das Safavi Impact Institute präsentiert in der Wiener Wirtschaftskammer im Beisein von Integrationsministerin Claudia Bauer spannende Zahlen zu ukrainischen vertriebenen Frauen zwischen Qualifikation und Integration. Vier Jahre nach Kriegsbeginn ist fast jede Zweite bereits erwerbstätig. Viele der für die Studie befragten Ukrainerinnen wollen dem Land, das sie aufgenommen hat, etwas zurückgeben.

Die private Wiener Institution nimmt sich im Gegensatz zu anderen Organisationen seit 2023 gezielt hochqualifizierten Vertriebenen – 84 Prozent von ihnen haben einen Hochschulabschluss mit Bachelor oder Master – durch spezialisierte Sprachprogramme, Karriereberatung, Mentoring und psychologische Unterstützung an. Mit Erfolg: Denn nicht nur Deutsch ist der Integrationsschlüssel für den Arbeitsmarkt.

Durch das teils noch schlummernden Fachkräfte-Know-how könnte der heimische Wirtschaftsstandort dauerhaft gestärkt werden. Die Jobchancen sind vielfältig. So sind oftmals in ihrer Heimat Ukraine ausgebildete Ärztinnen hier in der Warteschleife, obwohl im medizinischen Bereich Personal fehlt. Es gibt jedenfalls großes Potenzial, beträgt doch der weibliche Anteil unter den aktuell mehr als 94.000 in Österreich lebenden ukrainischen Staatsangehörigen knapp 61 Prozent.

Das Gründer-Ehepaar Francesco und Imelda Safavi zu seiner Motivation: “Wir glauben fest an die großen Entwicklungsmöglichkeiten von Ukrainerinnen in Österreich. Durch die Integration von Ukrainerinnen wollen wir einen Mehrwert für das Gastland Österreich schaffen.”

Unterstützung für die Initiative gibt von Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting Wien. "Der heimische Arbeitsmarkt steht weiterhin vor dem Problem eines strukturellen Fachkräftemangel. So können wir vorhandenes Potenzial sichtbar machen", betont der Spartenobmann. Und Gerhard Komarek, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk ergänzt: "Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Unternehmen zu verbessern, um den heimischen Arbeitsmarkt zukunftsfit zu machen."

Presseeinladung zur Fachkonferenz am Montag, 1. Juni 2026, 9 Uhr,
Wirtschaftskammer Wien,
Straße der Wiener Wirtschaft, 1020 Wien – Saal 5

Rückfragen & Kontakt

The Safavi Impact Institute GmbH
Dr Alexander Janda
Telefon: 06765566800
E-Mail: [email protected]

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