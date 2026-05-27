Neue Mavie-Studie: Jede fünfte Person war noch nie bei der Vorsorge

Wien (OTS) -

Gesundheit ist für viele Österreicher:innen wichtig – doch wenn es um konkrete Vorsorge geht, bleibt vieles Theorie. Nur 19 Prozent gehen jährlich zur kostenlosen Vorsorgeuntersuchung, jede fünfte Person hat sie nach eigenen Angaben überhaupt noch nie in Anspruch genommen (20%). Gleichzeitig geben ebenfalls 37 Prozent an, besonders gesundheitsbewusst zu leben. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Studie des österreichischen Gallup-Instituts im Auftrag des Gesundheitsanbieters Mavie.

Prävention ja – aber bitte später

Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Widerspruch: Gesundheit genießt einen hohen Stellenwert, regelmäßige Prävention kommt im Alltag aber oft zu kurz. Jede fünfte Person war nach eigenen Angaben noch nie bei der kostenlosen Vorsorgeuntersuchung (20 %), 41 Prozent gehen seltener als alle zwei Jahre oder gar nie. Der Grund ist selten fehlendes Angebot, sondern fehlende Zeit und Priorität: Rund ein Drittel derjenigen, die Vorsorge meiden, schieben Termine immer wieder auf (28 %). Ebenso viele empfinden Untersuchungen als unangenehm, für 14 % ist sie zu zeitaufwändig, um sie in den Alltag zu integrieren. Für viele Österreicher:innen beginnt Gesundheitsvorsorge also erst dann, wenn Beschwerden bereits spürbar sind.

„Prävention scheitert nicht am Bewusstsein, sondern daran, dass die meisten erst handeln, wenn bereits ein gesundheitliches Problem entstanden ist. Genau das wollen wir mit Mavie ändern: Menschen dabei unterstützen, ihre Gesundheit zu verstehen und aktiv zu gestalten, bevor es zur Belastung kommt – einfach, von zuhause aus und kontinuierlich“, sagt Lukas Mayrl, Geschäftsführer von Mavie.

Junge treiben neuen Präventionstrend

Besonders die jüngere Generation verändert den Blick auf Gesundheit. Unter den unter 30-Jährigen zeigt mehr als jede zweite Person (57%) Interesse an ergänzenden Gesundheitschecks und persönlicher Kontrolle von Werten. Insgesamt finden bereits 57 Prozent der Befragten solche Angebote spannend. Auch Longevity – also der Ansatz, nicht nur länger, sondern vor allem länger gesund zu leben – gewinnt an Bedeutung. Fast vier von zehn (39%) haben den Begriff schon gehört, bei den Jüngeren ist es sogar eine klare Mehrheit (57%). Gesundheit wird damit zunehmend nicht nur als Schutz vor Krankheit gesehen, sondern als langfristige Investition in Leistungsfähigkeit, Energie und gesundes Altern.

Die Ergebnisse zeigen: Österreich denkt Gesundheit neu, doch zwischen Wissen und Handeln liegt noch ein weiter Weg. Mavie begleitet diesen Wandel mit niedrigschwelligen Angeboten, die Prävention dorthin bringen, wo sie am meisten wirkt: in den Alltag der Menschen.



Prävention in Österreich — Zahlen auf einen Blick (Quelle: Gallup-Institut im Auftrag von Mavie, n=1.000, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 18 Jahren)

Jede fünfte Person (20 %) war noch nie bei der kostenlosen Vorsorgeuntersuchung

41 Prozent gehen seltener als alle zwei Jahre zur Vorsorge oder gar nie

Hauptgründe: fehlende Zeit, Aufschieben und unangenehme Untersuchungen.

57 Prozent der unter 30-Jährigen interessieren sich für ergänzende Gesundheitschecks

39 Prozent der Österreicher:innen kennen den Begriff Longevity – bei den unter 30-Jährigen bereits 57 Prozent

37 Prozent bezeichnen sich als besonders gesundheitsbewusst

Über Mavie

Mavie begleitet Menschen dabei, ihre Gesundheit im Alltag besser zu verstehen und aktiv zu gestalten. Als ganzheitlicher Gesundheitsanbieter mit Sitz in Wien unterstützt das Unternehmen Menschen ein Leben lang. Mavie Work ist der betriebliche Gesundheitsbereich von Mavie und ein führender Anbieter für betriebliche Gesundheitsförderung in Österreich, Deutschland sowie CEE. Mavie Work unterstützt Unternehmen und deren Mitarbeiter:innen auf dem Weg zu einer gesünderen Organisation. Die Lösungen sind ganzheitlich, umfassen körperliche wie mentale Gesundheit und reichen von modernen, niedrigschwelligen Diagnostikangeboten über Bewegungsangebote und mentales Coaching bis hin zur Ernährungsberatung. Führungskräfte werden zusätzlich mit Coachings, Seminaren und wissenschaftlich fundierter Persönlichkeitsdiagnostik gefördert. Mit dem Mavie Health Mobil und dem Mavie Lifestyle-Check können sich Unternehmen Vorsorgemedizin temporär direkt an den Firmenstandort holen. Aktuell betreut Mavie Work über 1.000 Unternehmen in Österreich, Deutschland und CEE. Zum ganzheitlichen Angebot von Mavie gehören außerdem Mavie Telemed (Online-Konsultationen mit Ärzt:innen), MavieMe (innovative Zuhausetests für Blut, Speichel und Darmmikrobiom) und cura domo (Marktführer in der 24-Stunden-Betreuung mit über 2.200 Betreuer:innen). Zusätzlich setzt Mavie auf Innovationen und investiert strategisch in Unternehmen, mit denen gemeinsam neue Geschäftsmodelle aufgebaut werden. Mavie ist ein Unternehmen der UNIQA Insurance Group.