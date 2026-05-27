Internationale Wärmepumpen-Konferenz eröffnet: Wien wird zum Zentrum der Wärmewende

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology organisiert gemeinsam mit internationalen Partnern die IEA Heat Pump Conference 2026 und setzt Impulse für innovative Wärmepumpentechnologien.

15. IEA Heat Pump Conference 2026 mit über 800 Teilnehmer:innen

367 wissenschaftliche Beiträge zeigen aktuelle Entwicklungen von Forschung bis industrielle Anwendung

Österreich als Innovationsstandort mit rund 537.000 installierten Anlagen und signifikanter CO₂-Einsparung

Wärmepumpen als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung von Industrie, Energiesystemen und Wohnbauten

Mit der heutigen Eröffnung der 15. IEA Heat Pump Conference 2026 in der Hofburg wird Wien für vier Tage zum internationalen Zentrum für Innovationen im Bereich der Wärmepumpentechnologien. Über 800 Teilnehmer:innen aus aller Welt kommen zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen aus Forschung, Industrie und Energiepolitik auszutauschen.

Die Konferenz gilt als führende internationale Plattform für den Austausch zu Wärmepumpentechnologien und deren Rolle bei der Dekarbonisierung von Energiesystemen.

Österreich als Innovationsstandort

„Die Energiewende wird auch im Wärmesektor entschieden. Wärmepumpentechnologien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Österreich hat sich hier zu einem wichtigen Innovationsstandort entwickelt“, betont Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, in seiner Eröffnungsrede. „Rund 537.000 installierte Anlagen sparen bereits heute jährlich etwa 1,26 Millionen Tonnen CO₂ ein und schaffen gleichzeitig Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Wärmepumpen zeigen, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind – im Gegenteil: Wer heute in grüne Technologien investiert, sichert die Arbeitsplätze und Märkte von morgen.“

AIT treibt den Transfer von Forschung in die Anwendung

„Wärmepumpen entwickeln sich rasant von einer Gebäudetechnologie zu einer zentralen Systemlösung – für Industrieprozesse, urbane Räume und integrierte Energiesysteme“, sagt Andreas Kugi, Scientific Director des AIT Austrian Institute of Technology. „Als AIT treiben wir diesen Wandel mit exzellenter Forschung und angewandter Entwicklung voran: von energieeffizienten Hochtemperatur-Wärmepumpen über die Integration in industrielle Prozesse bis hin zur Kopplung mit intelligenten Energie- und Wärmenetzen. Unser Ziel ist klar: Innovationen zu entwickeln, die wettbewerbsfähig und skalierbar sind und einen messbaren Beitrag zu Energieeffizienz und Versorgungssicherheit leisten.“

„Die Heat Pump Conference bringt die internationale Community entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen – Wissenschaft, Industrie, Energieversorger und Politik“, unterstreicht Thomas Fleckl, Chair des National Organising Committee und Leiter der Abteilung für nachhaltige thermische Energiesysteme am AIT Austrian Institute of Technology. „Dieser fokussierte Austausch beschleunigt den Transfer von Innovationen in den Markt. Genau das braucht es, um die Wärmewende in Industrie und Städten spürbar voranzubringen.“

Von Forschung bis Anwendung: Innovationen für Industrie und Städte

Rund die Hälfte des weltweiten Energieverbrauchs entfällt auf Wärme und Kühlung. Gleichzeitig ist dieser Bereich noch stark von fossilen Energieträgern abhängig – entsprechend groß ist das Potenzial für klimafreundliche Lösungen.

Im Fokus der Konferenz stehen insbesondere:

Hochtemperatur-Wärmepumpen für industrielle Prozesse

Lösungen für den Einsatz in urbanen Räumen und Fernwärmesystemen

Integration in Energiesysteme und Netze

Neue Ansätze in Digitalisierung und Systemsteuerung

367 wissenschaftliche Beiträge aus aller Welt

Das wissenschaftliche Programm der Konferenz unterstreicht die internationale Dynamik im Bereich der Wärmepumpentechnologien.

367 Einreichungen aus Forschung und Industrie

davon 261 Scientific Papers und 106 Applied Research Papers

Beiträge aus Europa (263), Asien (53), Amerika (24) und weiteren Regionen (27)

Die Bandbreite reicht von Grundlagenforschung bis zu konkreten Anwendungen in Industrie, Gebäuden und Energiesystemen.

Internationale Zusammenarbeit als Schlüssel

Neben der wissenschaftlichen Exzellenz steht der internationale Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Konferenz ist Teil des Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies der Internationalen Energieagentur (IEA), dass die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Industrie und Politik stärkt.

„Innovation gelingt nur im internationalen Austausch. Die Heat Pump Conference bietet die Möglichkeit, Wissen zu teilen, voneinander zu lernen und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende zu entwickeln“, so Fleckl.

Kunst als Teil des Konferenzgeschehens

Im Rahmen der Heat Pump Conference bringt AIT auch seine Expertise an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft, Technologie und Innovation ein. Die Künstlerin Chiara de Eccher, die zuletzt im Rahmen von artloop by AIT eine großformatige Wandzeichnung im Foyer des AIT-Standorts Wien Giefinggasse realisiert hat, begleitet die Policy Forums der Konferenz mit Live-Zeichnungen. Ihre Arbeiten reagieren auf Diskussionen zu globalen Lieferketten, Energiemärkten und Innovationspolitik und machen zentrale Fragen der Wärmepumpen-Transformation künstlerisch sichtbar. Die entstandenen Zeichnungen werden nach der Konferenz über artloop by AIT und im Rahmen der Kommunikation zur Konferenz präsentiert.

Pressefotos: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39914

Mehr Informationen zu Wärmepumpen in der AIT-Pressemappe

Über die IEA Heat Pump Conference

Die internationale Wärmepumpenkonferenz findet seit 1984 alle drei Jahre statt und gilt als wichtigste wissenschaftliche Veranstaltung in diesem Bereich. 2026 wird sie vom AIT Austrian Institute of Technology in Kooperation mit dem Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies der International Energy Agency (IEA HPT TCP) organisiert. Die Konferenz wird vom österreichischen Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BM IMI) als Partner unterstützt. Weitere Informationen: https://hpc2026.org

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