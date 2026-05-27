Post holt ÖSV-Talente in Filialen: Beruf und Spitzensport vereint

Wien (OTS) -

Die Österreichische Post AG startet ein neues Beschäftigungsmodell für heimische Wintersport-Talente: Sieben Athlet*innen des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) arbeiten künftig mit bis zu 20 Wochenstunden in Postfilialen und verbinden dort berufliche Praxis mit ihrer sportlichen Karriere, weitere sollen folgen. Die Anstellung bei der Post bietet eine planbare Einkommensbasis und stabile Rahmenbedingungen – zentrale Faktoren für viele Athlet*innen in einer entscheidenden Phase ihrer Laufbahn. Gleichzeitig ermöglicht die Post flexible Arbeitszeiten, um Trainings- und Wettkampfphasen bestmöglich zu berücksichtigen.

Roswitha Stadlober, ÖSV-Präsidentin: „ Diese Kooperation mit der Österreichischen Post stellt einen bedeutenden Schritt in der nachhaltigen Förderung unserer Athlet*innen dar. Die Kombination aus finanzieller und sozialer Absicherung sowie der nötigen Flexibilität für Training und Wettkampf schafft genau jene Stabilität, die Spitzensport auf höchstem Niveau erfordert. Gerade in der sensiblen Phase zwischen Nachwuchs und Weltspitze brauchen Talente ein Umfeld, in dem Ausbildung und Sport nicht im Widerspruch stehen, sondern sich gegenseitig ergänzen. “

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Die Kooperation zwischen dem ÖSV und der Österreichischen Post ist eine klassische Win-Win-Situation: Die jungen Athlet*innen erhalten Stabilität und Absicherung, damit sie sich voll auf ihr Training konzentrieren können. Gleichzeitig gewinnen wir neue Filialmitarbeiter*innen, die unsere Teams flexibel unterstützen. Als begeisterter Sportler weiß ich, wie entscheidend die richtige Unterstützung im Hintergrund ist. Umso mehr freut es mich, dass wir als Post einen konkreten Beitrag leisten können. “

Michaela Schmidt, Sport-Staatssekretärin: „ Erfolgreicher Spitzensport braucht auch Perspektiven über die aktive Karriere hinaus. Österreich hat dafür ein international anerkanntes Modell geschaffen, von dem bereits mehr als 400 Athletinnen und Athleten profitieren. Dass die Post nun Teil dieses Weges wird, ist ein starkes Signal für die Zukunft des österreichischen Sports. Herzlichen Dank dafür! “

Für die Post steht dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Spitzensport im Mittelpunkt. Neben der individuellen Förderung der Athlet*innen stärkt das neue Modell auch den Filialbetrieb durch zusätzliche Unterstützung an stark frequentierten Standorten.

Nachwuchssport trifft Arbeitsplatz: Die Athlet*innen im Profil

Aktuell sind sieben junge ÖSV-Athlet*innen aus den Disziplinen Ski Alpin und Skispringen Teil des neuen Modells und in Filialen in Tirol, Salzburg und Oberösterreich im Einsatz. Viele von ihnen stehen am Beginn ihrer internationalen Karriere und absolvieren parallel intensive Trainings- und Wettkampfprogramme. Das Modell ermöglicht es ihnen, sportliche Entwicklung und berufliche Praxis im Alltag miteinander zu verbinden.

Niklas Bachlinger, ÖSV-Skispringer: „ Die Post gibt mir die Möglichkeit, Beruf und Spitzensport optimal zu verbinden. Die flexible Zusammenarbeit und die soziale Absicherung geben mir die nötige Sicherheit, um mich weiterhin voll auf Training und Wettkämpfe konzentrieren zu können. “

Zum Start fördert die Post folgende ÖSV-Talente:

Emilia Herzgsell , 20 Jahre, Ski Alpin-Fahrerin aus Salzburg

, 20 Jahre, Ski Alpin-Fahrerin aus Salzburg Felix Endstrasser , 22 Jahre, Ski Alpin-Fahrer aus Tirol

, 22 Jahre, Ski Alpin-Fahrer aus Tirol Hannah Wiegele , 24 Jahre, Skispringerin aus Kärnten

, 24 Jahre, Skispringerin aus Kärnten Johannes Pölz , 20 Jahre, Skispringer aus Vorarlberg

, 20 Jahre, Skispringer aus Vorarlberg Meghann Wadsak , 18 Jahre, Skispringerin aus Wien

, 18 Jahre, Skispringerin aus Wien Niklas Bachlinger , 24 Jahre, Skispringer aus Vorarlberg

, 24 Jahre, Skispringer aus Vorarlberg Pia Hauzenberger, 20 Jahre, Ski Alpin-Fahrerin aus Oberösterreich

Fakten auf einen Blick

(Stand: Mai 2026)