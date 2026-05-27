Dritter Großspeicher Burgenlands in Betrieb genommen

Siegendorf (OTS) -

„In Siegendorf wird die Energietransformation Burgenlands richtig spürbar. Dort wo noch vor wenigen Jahren aus Biomasse Strom produziert wurde, wird jetzt Strom aus Wind- und Sonnenenergie gespeichert. Die alte Strom-Kraftwärme-Anlage wird gerade abgebaut. Ein neuer, großer Batteriespeicher mit einem Speichervolumen von 5 Megawattstunden ist errichtet worden und wird heute offiziell in Betrieb genommen. Damit zeigen wir den Weg aus der alten Energiewelt in die neue Energiewelt Burgenlands. Siegendorf ist die dritte Speicher-Station am Weg zur Energieunabhängigkeit“, so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie, bei der Inbetriebnahme des dritten burgenländischen Großspeichers in Siegendorf. Der Speicher ist ein Lithium-Ionen-Speicher, wie man ihn auch aus E-Autos oder bei privaten PV-Heimspeichern kennt. „Beeindruckend ist die Dimension. Noch vor wenigen Wochen stand hier auf einer 25-mal so großen Fläche ein Kraftwerk. Heute erreichen wir dieselbe Stromspeicherleistung auf nur 4 Prozent der Fläche mit einem Batterie-Container. Das ist technologischer Fortschritt.“

Bürgermeisterin Rita Stenger: „Wir in Siegendorf setzen konsequent auf erneuerbare und nachhaltige Energieproduktion. Als Gemeinde investieren wir laufend in Photovoltaikanlagen und schaffen damit wichtige Schritte in Richtung Energieunabhängigkeit. Mit dem Speicher bleibt die erzeugte Energie aus unserer Region auch in unserer Region.“

Stephan Sharma betonte die Bedeutung von Batteriespeichern für die Versorgungssicherheit Österreichs und Burgenlands. „Es ist für mich selbstverständlich, dass wir diesen Batteriespeicher auch in der mittlerweile größten Energiegemeinschaft Österreichs, dem Fanclub Burgenland Energieunabhängig, anbieten. So kann sich jeder im Burgenland mit Wind, Sonne und Speicher ohne eigene Investitionen unabhängig von den komplexen, internationalen Energiebörsen machen“, so Sharma abschließend.

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