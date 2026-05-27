  • 27.05.2026, 14:24:02
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  • OTS0154

Erstes Wohnprojekt der BWS-Gruppe in Kärnten

Mit „Green Living Althofen“ errichtet die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft BWSG die ersten 70 Wohnungen in Kärnten.

Althofen (OTS) - 

Das Unternehmen ist mit dem Wohnprojekt “Green Living Althofen” künftig in allen neun österreichischen Bundesländern vertreten. Die 70 frei finanzierten Wohnungen in der Franz-Fattinger-Straße 13–17 werden zur Miete oder als Miete mit attraktiver Kaufoption zum Fixpreis angeboten. Auch betreubares Wohnen ist geplant.

Spatenstich am 2. Juni

Bürgermeister Dr. Walter Zemrosser und die BWSG-Vorstände Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser werden beim offiziellen Baustart anwesend sein.

Datum: 02.06.2026, 13:30 Uhr - 02.06.2026, 15:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Baustelle
Franz-Fattinger-Straße 13–17
9330 Althofen
Österreich

Rückfragen & Kontakt

BWS-Gruppe
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bwsg.at

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[Dienstag, 02.06.2026, 13:30]

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