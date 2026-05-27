- 27.05.2026, 14:24:02
- /
- OTS0154
Erstes Wohnprojekt der BWS-Gruppe in Kärnten
Mit „Green Living Althofen“ errichtet die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft BWSG die ersten 70 Wohnungen in Kärnten.
Das Unternehmen ist mit dem Wohnprojekt “Green Living Althofen” künftig in allen neun österreichischen Bundesländern vertreten. Die 70 frei finanzierten Wohnungen in der Franz-Fattinger-Straße 13–17 werden zur Miete oder als Miete mit attraktiver Kaufoption zum Fixpreis angeboten. Auch betreubares Wohnen ist geplant.
Spatenstich am 2. Juni
Bürgermeister Dr. Walter Zemrosser und die BWSG-Vorstände Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser werden beim offiziellen Baustart anwesend sein.
Datum: 02.06.2026, 13:30 Uhr - 02.06.2026, 15:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Baustelle
Franz-Fattinger-Straße 13–17
9330 Althofen
Österreich
Rückfragen & Kontakt
BWS-Gruppe
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bwsg.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BWS