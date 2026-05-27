Erstes Wohnprojekt der BWS-Gruppe in Kärnten

Althofen (OTS) -

Das Unternehmen ist mit dem Wohnprojekt “Green Living Althofen” künftig in allen neun österreichischen Bundesländern vertreten. Die 70 frei finanzierten Wohnungen in der Franz-Fattinger-Straße 13–17 werden zur Miete oder als Miete mit attraktiver Kaufoption zum Fixpreis angeboten. Auch betreubares Wohnen ist geplant.

Spatenstich am 2. Juni

Bürgermeister Dr. Walter Zemrosser und die BWSG-Vorstände Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser werden beim offiziellen Baustart anwesend sein.

Datum: 02.06.2026, 13:30 Uhr - 02.06.2026, 15:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Baustelle

Franz-Fattinger-Straße 13–17

9330 Althofen

Österreich