Ralf Rangnick Stiftung holt 6K UNITED! nach Österreich

Wien (OTS) -

Wenn tausende Kinder gemeinsam singen, entsteht mehr als Musik. Es entsteht ein Moment, der verbindet. Ein Moment, der Mut macht. Und ein Moment, den viele Kinder ihr Leben lang nicht vergessen werden. Die Ralf Rangnick Stiftung bringt das erfolgreiche Musik- und Bildungsprojekt 6K UNITED! erstmals nach Österreich. Am 29. Juni 2027 werden tausende Schülerinnen und Schüler in der Wiener Stadthalle als großer Chor auf der Bühne stehen.

Bei 6K UNITED! werden Kinder nicht nur Teil eines Konzerts – sie werden selbst zu den Stars des Abends. Über Monate bereiten sich Schulklassen und Kinderchöre gemeinsam mit ihren Lehrerinnen, Lehrern und Chorleiterinnen und Chorleitern auf den großen Auftritt vor. Am Konzerttag singen sie gemeinsam mit tausenden anderen Kindern, begleitet von einer professionellen Band und eingebettet in eine große Bühnenshow.

Für die Ralf Rangnick Stiftung ist das Projekt ein weiterer Schritt, Kindern neue Erfahrungsräume zu eröffnen – unabhängig von Herkunft, Talent oder musikalischer Vorbildung.

„Kinder brauchen Erlebnisse, die ihnen zeigen, was in ihnen steckt. Wenn tausende junge Menschen gemeinsam auf einer Bühne stehen, einander zuhören, aufeinander achten und zusammen etwas Großes schaffen, dann ist das viel mehr als ein Konzert“, sagt Ralf Rangnick, Stifter der Ralf Rangnick Stiftung. „Genau solche Momente können Selbstvertrauen geben, Gemeinschaft spürbar machen und Kindern zeigen: Ich bin Teil von etwas, das größer ist als ich allein.“

6K UNITED! wurde mit dem Ziel entwickelt, Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren für gemeinsames Singen zu begeistern und Musik aus dem Klassenzimmer auf die große Bühne zu bringen. Das Projekt richtet sich an Schulen und Kinderchöre und verbindet musikalische Bildung mit Gemeinschaft, Disziplin, Freude und persönlichem Wachstum.

„Wir erleben bei jedem Konzert, was dieses Projekt mit Kindern macht. Am Anfang steht oft ein vorsichtiges Mitsingen im Klassenzimmer. Am Ende stehen Kinder in einer großen Arena, mit leuchtenden Augen, voller Stolz und als Teil eines riesigen Chores“, erklärt Frank Scherk, Geschäftsführer von 6K UNITED!. „Dass wir 6K UNITED! nun gemeinsam mit der Ralf Rangnick Stiftung nach Österreich bringen dürfen, bedeutet uns sehr viel.“

Auch künstlerisch verfolgt 6K UNITED! einen klaren Anspruch: Die Kinder erarbeiten ein vielseitiges Konzertprogramm, das altersgerecht aufbereitet ist und dennoch echte musikalische Qualität bietet. Entscheidend ist dabei nicht Perfektion, sondern das gemeinsame Erlebnis.

„Wenn Kinder spüren, dass ihre eigene Stimme zählt, passiert etwas Besonderes“, sagt Prof. Fabian Sennholz, Künstlerischer Leiter von 6K UNITED!. „Sie übernehmen Verantwortung, hören aufeinander, wachsen über sich hinaus und erleben Musik als etwas, das unmittelbar berührt. Unser Ziel ist, dass jedes Kind aus diesem Projekt mit dem Gefühl geht: Ich kann etwas. Ich bin wichtig. Wir schaffen das gemeinsam.“

Die Österreich-Premiere am 29. Juni 2027 in der Wiener Stadthalle soll zu einem bewegenden Abend für Kinder, Familien, Schulen und Musikbegeisterte werden. Für viele der teilnehmenden Kinder wird es der erste Auftritt auf einer großen Bühne sein – und zugleich ein Erlebnis, das weit über diesen einen Abend hinauswirkt. Die Anmeldung für das Konzert in Wien ist auch bereits eröffnet: Unter 6k-united.de können sich interessierte Schulen und Chöre aus ganz Österreich dafür anmelden. Aktuell sind bereits über 2.000 Kinder aus 22 Schulen dabei.

„Wir sprechen oft darüber, was Kinder alles lernen sollen. Dieses Projekt zeigt, was Kinder erleben sollten“, so Rangnick. „Gemeinschaft, Freude, Mut und das Gefühl, gesehen zu werden – genau darum geht es.“

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