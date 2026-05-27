- 27.05.2026, 13:52:05
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Innovation aus Tradition: Einladung zur Pressekonferenz von AT&S Fehring
AT&S, einer der weltweit führenden Hersteller von IC-Substraten und High-End-Leiterplatten, lädt Medienvetreter anlässlich des Jubiläums 50 Jahre AT&S Fehring zur Pressekonferenz.
Seit seiner Gründung im Jahr 1974 und dem vollen Produktionsstart 1976 stellt das Werk Fehring einen historisch bedeutsamen Bestandteil von AT&S dar. Heute beschäftigt der Standort rund 400 Mitarbeiter und ist nicht nur ein zentraler Pfeiler der technologischen Kompetenz von AT&S, sondern entwickelt sich ständig weiter zum Innovationsmotor für digitale Zukunftslösungen.
AT&S schließt am Standort Fehring erfolgreich eine Phase umfangreicher Investitionen ab und stellt damit die Weichen für die zukünftige strategische Ausrichtung. CEO Michael Mertin sowie Simon Sebanz, SVP Operations, kündigen die neue Rolle von AT&S Fehring im globalen Produktionsnetzwerk an, betonen die Bedeutung des Standorts innerhalb des Konzerns und geben Einblicke in die Hintergründe des aktuellen Nachfrageschubs nach AT&S-Technologien.
Zugleich werden öffentlich zugängliche Line Tours und eine interaktive Erlebniswelt für Besucher eröffnet.
Termin: 3. Juli 2026, 09.30 Uhr
Ort: AT&S Fehring – Industriepark 4, 8350 Fehring
Wir bitten Medienvertreter um Anmeldung bis 26. Juni 2026 unter [email protected]
Innovation aus Tradition: Pressekonferenz von AT&S Fehring
CEO Michael Mertin sowie Simon Sebanz, SVP Operations, kündigen die neue Rolle von AT&S Fehring im globalen Produktionsnetzwerk an, betonen die Bedeutung des Standorts innerhalb des Konzerns und geben Einblicke in die Hintergründe des aktuellen Nachfrageschubs nach AT&S-Technologien. Zugleich werden öffentlich zugängliche Line Tours und eine interaktive Erlebniswelt für Besucher eröffnet.
Datum: 03.07.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Fehring, Werksgelände AT&S Fehring
Industriepark 4
8350 Fehring
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Medienkontakt:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [email protected]
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich
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