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AVISO - Medieneinladung zum Spatenstich der Schulerweiterung Langobardenstraße 178
In der Donaustadt entsteht zusätzlicher Schulraum. Am Freitag erfolgt der offizielle Spatenstich für die Erweiterung der Schule Langobardenstraße. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.
Vor Ort: Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Klubvorsitzender SPÖ Wien Josef Taucher, u.a.
Wann: Freitag, 29. Mai 2026, 13:00 bis 14:00 Uhr
Wo: Langobardenstraße 178, 1220 Wien
Für Statements und Fotomöglichkeiten stehen die Teilnehmer*innen vor Ort zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]
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