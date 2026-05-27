AVISO - Medieneinladung zum Spatenstich der Schulerweiterung Langobardenstraße 178

Wien (OTS) -

In der Donaustadt entsteht zusätzlicher Schulraum. Am Freitag erfolgt der offizielle Spatenstich für die Erweiterung der Schule Langobardenstraße. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Vor Ort: Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Klubvorsitzender SPÖ Wien Josef Taucher, u.a.

Wann: Freitag, 29. Mai 2026, 13:00 bis 14:00 Uhr

Wo: Langobardenstraße 178, 1220 Wien

Für Statements und Fotomöglichkeiten stehen die Teilnehmer*innen vor Ort zur Verfügung.