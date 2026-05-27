15. Wiener Bierfest

Wien (OTS) -

Von 28. bis 31. Mai verwandelt sich der Platz Am Hof erneut in Österreichs größte Bühne für heimische Braukunst.

Das Wiener Bierfest 2026 lädt von 28. bis 31. Mai wieder in die Wiener Innenstadt. Bereits zum 15. Mal wird der traditionsreiche Platz Am Hof zum Treffpunkt für Bierliebhaber:innen, Genießer:innen und Freund:innen österreichischer Braukultur. Rund 30 Brauereien präsentieren mehr als 200 Bierspezialitäten – von traditionellen Klassikern bis hin zu kreativen Craft-Bieren. Der Eintritt ist frei. Das Festival ist täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Der offizielle Startschuss fällt am Donnerstag, dem 28. Mai, bereits um 11:00 Uhr. Der traditionelle Bieranstich folgt um 16:00 Uhr und bildet den feierlichen Auftakt des Wiener Bierfests 2026.

Vier Tage lang erwartet Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm mit bierigen Frühschoppen, Live-Musik, Bierverkostungen und kulinarischen Schmankerln aus ganz Österreich.

Neben bekannten österreichischen Brauereien wie Ottakringer Brauerei, Stiegl, Trumer Privatbrauerei und Zwettler Brauerei präsentieren sich auch zahlreiche unabhängige Craftbier-Brauereien und regionale Spezialitätenproduzenten.

Der Veranstaltungsort Am Hof ist zentral gelegen und bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das Festivalgelände ist barrierefrei zugänglich.

wienerbierfest.at