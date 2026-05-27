„Bester Papa“: Kaffeestudio.at stellt limitierte Vatertagsröstung vor – nur 100 Stück

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Vatertag am 14. Juni bringt Kaffeestudio.at eine eigens entwickelte, streng limitierte Sonderröstung auf den Markt: „Bester Papa", ein kraftvoller Espresso-Blend aus 80 % Arabica und 20 % Robusta, limitiert auf nur 100 Stück.

Die Rezeptur wurde exklusiv für diese Vatertagsedition entwickelt: Arabica-Bohnen aus Brasilien, Kolumbien und Peru sorgen für Süße, Frucht und aromatische Tiefe. Ein Robusta-Anteil aus Indien verleiht dem Blend Körper, Crema und den kräftigen Charakter eines klassischen Espressos.

Geröstet wird traditionell über Holzfeuer in Italien, ein bewusst gewähltes handwerkliches Verfahren, das den Bohnen besondere Tiefe und einen angenehm säurearmen Charakter verleiht.

„Vatertag muss nicht immer Krawatte, Werkzeug oder Gutschein bedeuten. Mit ‚Bester Papa‘ wollten wir ein Geschenk schaffen, das persönlich wirkt und gleichzeitig wirklich genossen werden kann“, so das Team von Kaffeestudio.at.

„Bester Papa" ist ab sofort ausschließlich online erhältlich unter: https://kaffeestudio.at/products/bester-papa-limited-edition-100stk

Die 500-g-Packung ganze Bohne kostet Ꞓ23,90. Aufgrund der Limitierung auf 100 Einheiten wird eine frühzeitige Bestellung empfohlen.

Über Kaffeestudio.at

Kaffeestudio.at ist ein österreichischer Online-Shop für ausgewählte Spezialitätenkaffees mit Sitz in Wien/Korneuburg. Die Kaffees werden traditionell über Holzfeuer in Italien geröstet und über Kaffeestudio.at direkt an Kundinnen und Kunden in Österreich verkauft.