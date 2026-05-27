Female First: waff eröffnet neue Chancen für Frauen in der Arbeitswelt

Wien (OTS) -

Wie und wo wollen wir morgen arbeiten – und wie können Frauen die Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung optimal nutzen? Genau diese Fragen stehen im Mittelpunkt von „Female First: Frauen-Beruf-Chancen“, dem Flagship-Event des waff im Rahmen des Future Fit Festivals. Heute, Mittwoch, verwandelte sich die Ariana in der Donaustadt in einen Treffpunkt für Inspiration, Vernetzung und konkrete berufliche Perspektiven für Frauen.

„Frauen sind eine treibende Kraft für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft unserer Stadt. Mit Female First schaffen wir einen Raum, in dem Frauen neue berufliche Möglichkeiten entdecken, sich vernetzen und konkrete Unterstützung für ihren nächsten Karriereschritt erfahren“, betont Wiens Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

waff-Geschäftsführer Marko Miloradović unterstreicht die Bedeutung gezielter Unterstützung in Zeiten des Wandels: „Die Arbeitswelt verändert sich rasant – durch Digitalisierung, KI und den Bedarf an neuen Qualifikationen. Gerade jetzt ist es wichtig, Frauen dabei zu unterstützen, diese Veränderungen nicht nur mitzuerleben, sondern aktiv mitzugestalten. Female First zeigt, welche Chancen in Zukunftsbranchen liegen und welche Angebote der waff dafür bereitstellt.“

Das Event richtet sich exklusiv an Frauen zwischen 18 und 65 Jahren und bietet ein vielfältiges Programm rund um Beruf, Weiterbildung und Zukunftskompetenzen. Insgesamt 17 Unternehmen präsentieren sich mit Infoständen und informieren über Karrierewege und Einstiegsmöglichkeiten. Mehr als 30 Expertinnen geben in Workshops, Coachings und Bühnentalks praxisnahe Einblicke – von Gehaltsverhandlungen über Selbstständigkeit bis hin zu MINT-Berufen, Digitalisierung und mentaler Gesundheit. Ergänzt wird das Angebot durch kostenlose Bewerbungsfotos, Bewerbungschecks, Kinderbetreuung und Möglichkeiten zum Networking.

Kommende Flagship-Events

Female First ist eines von mehreren Flagship-Events des Future Fit Festivals, das bis 15. Juni in ganz Wien Station macht, die folgenden sind:

Code your Career: Dein Weg in IT und Digitalisierung

Zeit: 3. Juni 2026, 15 bis 19 Uhr

Ort: Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien

Die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern die Arbeitswelt rasant und schaffen neue Jobs und Anforderungen. Die Infomesse zeigt berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in zukunftsorientierten IT-Berufen auf. Beim Future-Skills-Check an den Aktivstationen werden die eigenen Kompetenzen ermittelt.

Wien Care: Starte deine Zukunft im Pflege- und Sozialbereich

Zeit: 9. Juni 2026, 14 bis 19 Uhr,

Ort: Brotfabrik Wien, Absberggasse 27, 1100 Wien

Die Wien Care ist eine interaktive Bewerbungsmesse, die Informationen zu Berufen, Aus- und Weiterbildungen sowie Unterstützungsmöglichkeiten auf dem Weg in die Pflege, Elementar- und Sozialpädagogik bietet.

Future Unlocked: Dein Start ins Berufsleben

Zeit: 15. Juni 2026, 10 bis 17 Uhr

Ort: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Future Unlocked ist das Job- und Ausbildungs-Event für junge Wiener*innen im Alter von 18 bis 24 Jahren. Praxisnahe Tipps für Bewerbungen und Weiterbildungen sowie der direkte Kontakt zu 25 attraktiven Arbeitgeber*innen schaffen konkrete Perspektiven.

Future Fit Festival on Tour bis 15. Juni 2026

Das Future Fit Festival des waff hat sich zu Europas größtem Bildungsfestival entwickelt. Bereits im Vorjahr nutzten rund 28.600 Interessierte die Gelegenheit, sich über Zukunftsjobs und Karrierechancen zu informieren. Heuer umfasst das Festival 65 kostenlose Veranstaltungen mit rund 190 Partnerinnen. Im Mittelpunkt stehen jene Branchen, die den Arbeitsmarkt der Zukunft prägen: Technik und Digitalisierung, Klima und Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Soziales. Ziel ist es, Wiener*innen Einblicke in Jobs und Skills der Zukunft zu geben, Ausprobiermöglichkeiten anzubieten und sie so dabei zu unterstützen, neue berufliche Perspektiven zu erschließen.

Zur Eröffnung der Female First stehen in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/presse/bilder Fotos zum Download bereit.