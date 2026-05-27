Ärztekammer zeichnet Journalisten aus

Wien (OTS) -

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien hat gestern, Dienstag, an den „Presse“-Journalisten Köksal Baltaci für seine hervorragende medizinische und gesundheitspolitische Berichterstattung im vergangenen Jahr den „Pressepreis 2025 der Kammer für Ärztinnen und Ärzte“ verliehen.

Baltaci startete seine journalistische Laufbahn bei der „Tiroler Tageszeitung“. Seit 2011 ist er bei der „Presse“ und schreibt für die Ressorts Innenpolitik, Chronik und Gesundheit. Daneben moderiert er regelmäßig Gesundheits- sowie Integrationsveranstaltungen und übt Lehrtätigkeiten an diversen Instituten sowie Fortbildungseinrichtungen aus.

Der „Presse“-Redakteur erhielt die Auszeichnung für eine Reihe von gesundheitspolitischen Berichterstattungen 2025, unter anderem zu den Themen Abnehmpille; „Wachsender Privatsektor: Was Patienten wollen“; „Die Gründe für die (zu) vielen MRTs“; „Patientenlenkung ist keine Sanktion“ sowie „Die Schulärztin“.

Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, übergab im feierlichen Rahmen den Pressepreis: „Köksal Baltaci analysiert in seinen Beiträgen eine breite Palette wichtiger gesundheitspolitischer Themen – vom rasant wachsenden privaten Gesundheitssektor über mögliche Wege zu einer effektiven Patientenlenkung im öffentlichen Gesundheitssystem bis zu den Anforderungen, denen sich Schulärztinnen und Schulärzte heute in der wachsenden Metropole Wien stellen müssen. Baltaci bringt als hochkompetenter, profilierter Gesundheitsjournalist zum einen komplexe Themen und Zusammenhänge klar und verständlich auf den Punkt. Zum anderen liefert er nachvollziehbare Argumentationsketten und zeigt offene beziehungsweise unzureichend beantwortete gesundheitspolitische Fragen auf.“



