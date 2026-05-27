Tarifanpassung im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) ab Juli und September 2026

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) -

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) passt mit 1. Juli und 1. September 2026 die Preise ausgewählter Tickets im Tarifbereich „Region“ für Niederösterreich und das Burgenland um durchschnittlich 3,5 % an. Die Ticketpreise innerhalb der Kernzone Wien bleiben unverändert, nachdem diese bereits mit 1. Jänner 2026 angepasst wurden. Von der aktuellen Tarifanpassung ausgenommen sind weiterhin Freizeit-Ticket und Freizeit-Ticket Plus sowie Wochenendticket und Wochenendticket Plus.

Der Selbstbehalt für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt wird für das Schuljahr 2026/27 österreichweit durch den Bund um Ꞓ 10,– auf Ꞓ 29,60 erhöht. Dieser Selbstbehalt entspricht dem Preis des VOR Jugendtickets, das Fahrten zwischen Wohnort und Schule bzw. Lehrbetrieb an Schul- und Arbeitstagen ermöglicht.



Infolge dieser bundesweiten Anpassung erhöht sich auch der Preis des VOR Top-Jugendtickets von bisher Ꞓ 88,60 auf Ꞓ 101,–. Das VOR Top-Jugendticket bietet weiterhin ein besonders attraktives Mobilitätsangebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis: Es ermöglicht Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen die uneingeschränkte Nutzung aller Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – ganzjährig, inklusive Wochenenden und Ferienzeiten.

Weiters werden ab 1. September 2026 die Preise der VOR KlimaTickets MetropolRegion und Region sowie der VOR Strecken-Jahreskarten angepasst. Die Erhöhung betrifft ausschließlich den Regionsanteil für Niederösterreich und Burgenland und beträgt ebenfalls durchschnittlich 3,5 %.



Wertsicherung unterstützt den Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Eine Wertsicherung bei den Einnahmen durch Ticketverkäufe ist notwendig, um den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs weiter voranzutreiben. Mit der nun vorgenommenen Tarifanpassung trägt der VOR außerdem der allgemeinen Kostenentwicklung Rechnung – insbesondere den gestiegenen Energie- und Betriebskosten der im Verbund tätigen Verkehrsunternehmen.



Die Ticketeinnahmen decken nur einen Teil der Kosten, die für den Öffentlichen Verkehr in der Ostregion anfallen. Den deutlich überwiegenden Kostenanteil, trägt weiterhin die Öffentliche Hand, also die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie der Bund.

Anpassungen im Regionaltarif ab 1. Juli 2026

Betroffen von der Tarifanpassung sind insbesondere Einzel- und Tagestickets sowie die flexiblen 7- und 31-Tage-Tickets im Regionaltarif für Niederösterreich und Burgenland. Grundlage der Anpassung ist die jährliche Evaluierung der Ticketpreise durch den VOR gemeinsam mit den Ländern und seinen Partnern unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung sowie des Verbraucherpreisindex der Statistik Austria.

Neue Preise ab 1. Juli 2026 – im Überblick:

Kategorie: Niederösterreich, Burgenland (günstigste Tarifstufe)

Einzelkarte - Vollpreis: Ꞓ 2,30 (2025: Ꞓ 2,20)

Tageskarte - Vollpreis Ꞓ 4,50 (2025: Ꞓ 4,30)

Preisbeispiele

Eine Einzelfahrt von Wien Kernzonengrenze nach St. Pölten Hauptbahnhof kostet ab 1. Juli 2026 Ꞓ 14,50 statt bisher Ꞓ 14,00. Für Kinder beträgt der Preis künftig Ꞓ 7,30 (bisher Ꞓ 7,00), für Seniorinnen und Senioren Ꞓ 8,70 (bisher Ꞓ 8,40).



Für die Strecke Mattersburg Brunnenplatz – Wiener Neustadt Hauptbahnhof beträgt der Preis für eine Einzelfahrt künftig Ꞓ 5,90 statt bisher Ꞓ 5,70. Kinder zahlen Ꞓ 3,00 (bisher Ꞓ 2,90), Seniorinnen und Senioren Ꞓ 3,50 (bisher Ꞓ 3,40).

Harmonisierung des Ticketsortiments

Mit der Tarifanpassung am 1. Juli 2026 wird zudem das Ticketsortiment vereinfacht und stärker an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden ausgerichtet. Künftig entfallen klassische Wochen- und Monatskarten. Stattdessen bleiben die bereits etablierten flexiblen 7-Tage- und 31-Tage-Tickets bestehen. Diese bieten gegenüber den Wochen- und Monatskarten mehr Flexibilität: Der Gültigkeitsbeginn kann frei gewählt werden, die Tickets gelten jeweils für sieben beziehungsweise 31 aufeinanderfolgende Kalendertage.

Hinweis: Die vergünstigten VOR Monatskarten für Hochschülerinnen und Hochschüler bleiben unverändert bestehen und gelten weiterhin für ein Kalendermonat.

Anpassung von Bearbeitungsgebühren

Mit 1. Juli 2026 beträgt die Bearbeitungsgebühr für bestimmte Verwaltungsleistungen Ꞓ 15,– statt bisher Ꞓ 10,–. Davon betroffen sind unter anderem die Ausstellung von Duplikaten für Jahres- und Jugendtickets, schriftliche Mahnungen offener Beträge sowie bei Bareinzahlungen in Kundenservicestellen bei bestehendem SEPA-Lastschriftmandat.



Tarifanpassung ab 1. September 2026

Mit 1. September 2026 werden die Preise der VOR KlimaTickets MetropolRegion und Region um 3,5% angepasst. Die Erhöhung betrifft ausschließlich den regionalen Anteil für Niederösterreich und Burgenland. Der Preisanteil für die Kernzone Wien bleibt unverändert.

VOR KlimaTicket MetropolRegion (gültig in Wien, Niederösterreich und Burgenland):

Vollpreis:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 1.019,– (bisher Ꞓ 1.000,–) Senior:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 714,– (bisher Ꞓ 700,–) Jugend/Spezial:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 714,– (bisher Ꞓ 700,–)



(gültig in Wien, Niederösterreich und Burgenland): VOR KlimaTicket Region (gültig in Niederösterreich und Burgenland):

Vollpreis:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 552,– (bisher Ꞓ 533,–) Senior:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 414,– (bisher Ꞓ 400,–) Jugend/Spezial:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 414,– (bisher Ꞓ 400,–)



(gültig in Niederösterreich und Burgenland): VOR Strecken-Jahreskarte

Die Preise für die VOR Strecken-Jahreskarten werden ebenso um 3,5 % angepasst. Der Ticketpreis richtet sich individuell nach der gewählten Strecke und gilt für das persönliche Streckennetz zwischen Start- und Zielort.



Die Preise für die VOR Strecken-Jahreskarten werden ebenso um 3,5 % angepasst. Der Ticketpreis richtet sich individuell nach der gewählten Strecke und gilt für das persönliche Streckennetz zwischen Start- und Zielort. VOR Jugendticket und Top-Jugendticket

Mit 1. September erhöht der Bund den Selbstbehalt für Lehrlings- und Schülerfreifahrten bundesweit um 10 Euro. Weiters wird der Preis des Top-Jugendtickets um 3,5% angepasst.

Das VOR Jugendticket erhöht sich somit von derzeit Ꞓ 19,60 auf Ꞓ 29,60.

Es berechtigt Schülerinnen, Schüler sowie Lehrlinge zu Fahrten zwischen Wohnort und Ausbildungsstätte. Das VOR Top-Jugendticket kostet ab dem Schuljahr 2026/27 Ꞓ 101,– (bisher Ꞓ 88,60).

Es ermöglicht weiterhin ganzjährige und uneingeschränkte Mobilität auf allen Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – auch in den Ferien.

Mit 1. September erhöht der Bund den Selbstbehalt für Lehrlings- und Schülerfreifahrten bundesweit um 10 Euro. Weiters wird der Preis des Top-Jugendtickets um 3,5% angepasst.

Informationen zu allen neuen Ticketpreisen sind ab 1. Juli 2026 unter preisauskunft.VOR.at abrufbar.