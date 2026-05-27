Donauinselfest 2026 mit neuem Termin: 30 Tage Programm an 3 Tagen

Wien (OTS) -

Bei einem Mediengespräch auf der Donauinsel hat heute, Mittwoch, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler gemeinsam mit Gemeinderat und SPÖ-Landesparteisekretär Jörg Neumayer das komplette Line-up des 43. Donauinselfestes präsentiert. Mit mehr als 700 Stunden Programm auf 14 Bühnen bietet das Donauinselfest von 3. bis 5. Juli 2026 bei freiem Eintritt eine vielfältige Mischung aus Musik und Unterhaltung für alle. „Kultur im öffentlichen Raum, bei freiem Eintritt, für alle Wienerinnen und Wiener: das ist der Anspruch dieser Stadt, und das wird durch das Donauinselfest besonders sichtbar. Das Festival eröffnet erstmals mit dem ersten Ferienwochenende offiziell den Wiener Sommer – und damit auch leistbare Angebote wie den Kultursommer Wien, die Summer City Camps oder das vielfältige Freizeitprogramm von WienXtra“, sagte Kaup-Hasler. „Dass solch ein Festival ohne Eintritt stattfinden kann, ist wohl europaweit die absolute Ausnahme. Für mich ist das Donauinselfest ein Ausdruck des friedvollen Miteinanders und ein Moment der Verzauberung“, freute sich Wiens Kulturstadträtin auf die drei Tage.

Unter dem Motto „Sommer an!“ bringt das größte Freiluftfestival Europas rund 200 Acts mit Musik aus den Genres Rock und Pop über Hip-Hop und Wiener Lied bis hin zu Schlagern und elektronischer Musik auf die 14 Bühnen. Zu sehen und hören gibt es unter anderem NEK (Laura non c’è), Nico Santos, My Ugly Clementine, Avatar, Andy Borg, Jazz Gitti, Boris Bukowski, Gert Steinbäcker & Band, Österreichs ehemalige ESC-Starterin Paenda, Lemo, Giant Rooks oder Zartmann. Außerdem heißt es Bühne frei für österreichische Nachwuchs-Talente: Aus 300 Bewerbungen wurden sechs Acts ausgesucht, die erstmals auf großen Bühnen spielen, wobei heuer ausschließlich Frauen auftreten werden.

Der Festivalfreitag steht heuer ganz im Zeichen der Wiener Jugend und Inklusion. Am Zeugnistag gibt es ab 11.30 Uhr gratis Eis, solange der Vorrat reicht; um 12 Uhr folgt ein Inklusionskonzert des österreichisch-isländischen Musikers Thorsteinn Einarsson. Bürgermeister Michael Ludwig ehrt im Anschluss auf der großen Festbühne die Athlet*innen der Special Olympics Sommerspiele, die von 25. bis 30. Juni in Wien stattfinden. Am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 19 Uhr wird es für alle Fußballfans besonders spannend, wenn zwei Spiele der Weltmeisterschaft live übertragen werden: am Freitag ein Sechzehntelfinale und am Samstag ein Achtelfinale.

Das Tagesprogramm bietet neben bekannten Fixpunkten wie der Action & Activity Insel des Bundesheeres mit sportlichen Mitmachstationen, einem Beach Volleyball Turnier, dem 3x3 Basketball und Yoga heuer einige Neuheiten: So ist der Österreichische Fußball-Bund erstmals mit Kids-Mitmach-Stationen sowie einer Autogrammstunde mit den Stars der Frauen-Nationalmannschaft vertreten. Ein weiterer Höhepunkt im wahrsten Sinn des Wortes ist auch das Kettenkarussell mit bestem Donauinsel- und Wien-Blick. Der Edelstoff Pop-up Designmarkt kehrt heuer nach einjähriger Pause wieder zurück auf die Insel und ist an allen drei Festivaltagen bei der Floridsdorfer Brücke zu finden.

Alle Infos zum Donauinselfest-Programm: www.donauinselfest.at (Schluss) nic