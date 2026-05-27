Hochkarätig, vielseitig, für alle erlebbar: ORF-Kultursommer 2026 mit rund 500 Programmstunden von Ost bis West

Wien (OTS) -

Die größte Festspielbühne Österreichs ist eröffnet! Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute, am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, mit dem ORF-Kultursommer der größte jährliche Programmschwerpunkt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Wiener Künstlerhaus präsentiert. Mit rund 500 Stunden Programm rückt die ORF-Kulturflotte mit den TV-Sendern ORF 2, ORF III und 3sat, ihren Radios – allen voran Ö1 –, den Landesstudios sowie dem ORF.at-Netzwerk auch heuer wieder das reichhaltige Kulturschaffen des Landes ins Rampenlicht und macht den heimischen Kultursommer erlebbar für alle. So stehen im Fernsehen rund 80 TV-Übertragungen und -Bühnenproduktionen auf dem Spielplan, während im Festspielsender Ö1 mehr als 140 Radioproduktionen von über 30 heimischen Festivals angeboten werden. Kulturgenuss so vielseitig wie der Geschmack des Publikums, mit garantiert exklusivem Zugang zu den besten, häufig ausverkauften Festivalhighlights zwischen Neusiedler See und Bodensee. Der Einladung von ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zum medialen Kick-off, moderiert von Ani Gülgün-Mayr, folgten u. a. auch zahlreiche Vertreter:innen heimischer Kulturinstitutionen und Festivals, deren Produktionen 2026 Teil des ORF-Kultursommers sind.

Unter den Anwesenden waren etwa Starpianist Rudolf Buchbinder, der als künstlerischer Leiter des Grafenegg Festivals sein 20. Jubiläum begeht und gleichzeitig nach dieser Saison seinen Abschied nimmt, weiters Lilli Paasikivi, die bereits in ihrem zweiten Jahr als Intendantin der Bregenzer Festspiele den 80. Festivalgeburtstag feiern darf, von den Salzburger Festspielen Interimsintendantin Karin Bergmann, der Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer, Wiener Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch, Clemens Unterreiner, Intendant der Oper Burg Gars, der neue Intendant der Bühne Baden, Andreas Gergen u. v. a. Seitens ORF dabei waren weiters die kaufmännische Geschäftsführerin von ORF III Kathrin Zierhut-Kunz, ORF-2-Ressortleiterin Sharon Nuni in Vertretung von Kulturchef Martin Traxl, ORF-III-Kulturprogrammchef Peter Fässlacher sowie Ö1-Leiter Kurt Reissnegger.

ORF-Generaldirektorin Thurnher: „ORF größer Kulturvermittler des Landes sowie unverzichtbarer medialer Partner der heimischen Kunst- und Kulturszene“

„Nach dem erfolgreichen Eurovision Song Contest, den der ORF als Host Broadcaster zu einem einzigartigen und unvergesslichen TV-Ereignis für viele Millionen Menschen weltweit gemacht hat, heißt es jetzt Bühne frei für den ORF-Kultursommer!“, so ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. „Mit rund 500 Stunden Programm bietet dieser alljährlich größte Schwerpunkt auch 2026 wieder exklusiven, barrierefreien Zugang zu den wichtigsten Kulturproduktionen Österreichs samt umfangreichem Rahmenprogramm – und das alles für das ORF-Publikum erste Reihe fußfrei. Damit zeigt der ORF einmal mehr die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als größter Kulturvermittler des Landes sowie als unverzichtbarer medialer Partner der heimischen Kunst- und Kulturszene. Wir freuen uns, diese Aufgabe auch in herausfordernden Zeiten erfüllen zu können und wünschen unserem Publikum gute Unterhaltung und Inspiration!“.

Der ORF-Kultursommer 2026 präsentiert heuer eine Vielzahl hochkarätiger Konzert- und Bühnenproduktionen, so zum Auftakt das Festkonzert zur Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals in Grafenegg am 29. Mai, dem weitere Highlights des niederösterreichischen Musikfestivals wie die Sommernachtsgala und das Festkonzert zum 20-Jahr-Jubiläum folgen. Außerdem u. a. auf dem Programm: das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn, das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker, das Jubiläums-Open-Air zu 60 Jahre Bruckner Orchester Linz vom Traunsee, das Eröffnungskonzert des Carinthischen Sommers aus Villach, die Styriarte-Klangwolke aus Graz, „Stars in Gars“, das Musical-Ereignis „Broadway in Baden“, das Opern Air der Wiener Staatsoper im Burggarten der Bundeshauptstadt und zahlreiche mehr. Große Oper versprechen weiters u. a. „La traviata“ von den 80. Bregenzer Festspielen, „Carmen“ und „Ariadne auf Naxos“ aus Salzburg oder „Tosca“ von der Oper im Steinbruch St. Margarethen. Auf dem Programm finden sich außerdem Großereignisse wie der 50. Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt, der heuer im Licht des 100. Geburtstags der österreichischen Schriftstellerin steht, das Wiener Donauinselfest als Europas größtes Open-Air-Festival und das Woodstock der Blasmusik – Europas größtes Brass-Festival aus Ort im Innkreis. Aber auch Kleinkunst-Ereignisse wie „,Die Tafelrunde‘-Open-Airs“ oder ein Kurzfilm-Special zeichnen das reichhaltige Kulturangebot aus.

Ergänzt werden die Kultursommer-Events durch ein Rahmenprogramm mit spannenden Dokumentationen und Künstlerporträts, anregenden Kulturmagazinen und Literaturgesprächen sowie aktueller Kulturberichterstattung in allen Medien des ORF.

Weitere Details zum Programmschwerpunkt „ORF Kultursommer 2026“ sowie alle Sendetermine sind u. a. in der Pressemappe unter presse.ORF.at abrufbar.