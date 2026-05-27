Marchetti: „Volkspartei setzt klares Signal für stabile und leistbare Energiepreise“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei setzt ein klares Signal für stabile und leistbare Energiepreise. Die aktuellen geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten führen uns deutlich vor Augen, dass die Entwicklung der Energiepreise auch von äußeren Umständen abhängt, auf die Österreich nur bedingt Einfluss nehmen kann. Mit dem heute im Ministerrat beschlossenen Energiepreiskrisenmechanismus Strom sorgt die Volkspartei für Krisenzeiten vor: Wir stellen sicher, dass Haushalte bei massiven Anstiegen des Strompreises ein definiertes Grundkontingent zum Preis von 10 Cent pro Kilowattstunde netto beziehen können. Zudem werden energieintensive Betriebe mit dem vergünstigten Industriestrompreis gezielt entlastet – das sichert Arbeitsplätze und stärkt die heimische Wirtschaft. Mit diesen Maßnahmen geben wir den Menschen und Unternehmen in Österreich die Sicherheit, die sie in herausfordernden Zeiten dringend brauchen“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Stabile Energiepreise leisten auch einen entscheidenden Beitrag, um die Inflationsrate proaktiv zu senken. Der Energiepreiskrisenmechanismus stabilisiert den Strompreis nachhaltig und hat damit auch einen inflationsdämpfenden Effekt. Mit den heute beschlossenen Maßnahmen legt die Volkspartei eine wichtige Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung und tut das Richtige für Österreich“, so Marchetti abschließend.