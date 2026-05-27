  • 27.05.2026, 11:53:32
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  • OTS0117

Heilwald Göttweig: Neuer Verein stärkt naturbasierte Gesundheitskonzepte in Österreich

Mit dem neu gegründeten Verein erhält Österreichs erster Heilwald mit Gütesiegel eine starke Plattform für Forschung, Gesundheit und regionale Entwicklung.

Stift Göttweig (OTS) - 

Das Interesse am Heilwald Göttweig wächst weiter. Vor allem an den Wochenenden zieht es zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Eichberg in Paudorf. Parallel zur positiven Entwicklung des Heilwaldes wurde nun auch strategisch ein wichtiger Schritt gesetzt: Vor wenigen Wochen gründete das Benediktinerstift Göttweig den Verein „Forum Wald & Gesundheit – Initiative für naturbasierte Lebensräume in Österreich“, der mittlerweile von der Vereinsbehörde genehmigt wurde.

Am 12. Mai 2026 konstituierte sich der Vorstand des Vereins mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin, Gesundheit, Green Care, Forstwirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung.

Ziel des Vereins ist es, wissenschaftlich fundierte naturbasierte Gesundheits- und Lebensraumkonzepte in Österreich weiterzuentwickeln und stärker in Gesellschaft, Forschung und regionaler Entwicklung zu verankern. Der Verein versteht sich dabei als Plattform für die Vernetzung von Wissenschaft, Gesundheitswesen, Forstwirtschaft, Regionen, Tourismus und Praxis. Neben regionalen Projekten sollen künftig auch nationale und internationale Forschungs- und Innovationsinitiativen umgesetzt werden.

Eine zentrale Rolle nimmt dabei der Heilwald Göttweig ein. Als erster und einziger Heilwald Österreichs mit Gütesiegel gilt er als Referenz- und Demonstrationsprojekt für waldbasierte Gesundheitsangebote. Die dort gewonnenen Erfahrungen sollen dazu beitragen, vergleichbare Konzepte künftig auch auf weitere Regionen zu übertragen. Gleichzeitig soll der Heilwald weiterhin niederschwellig und kostenfrei zugänglich bleiben.

Dem Vorstand gehören Pater Maurus Kocher (Benediktinerstift Göttweig), Daniela Haluza (Medizinische Universität Wien), Andrea Zauner-Dungl (Universitätsklinikum Krems), Klaus Karpf (Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik), Dominik Mühlberger (Bundesforschungszentrum Wald), Martin Grassberger (Universität Wien), Thomas Bauer (Destination Waldviertel), Hermine Hackl (Österreichische Waldbotschafterin) und Günther Mayerl (Green Care Österreich) an. Die Vorstandsmitglieder bringen ihre fachliche Expertise und Erfahrungen aus unterschiedlichen Institutionen ein, üben ihre Funktionen im Verein jedoch ehrenamtlich und in persönlicher Funktion aus.

Die operative Entwicklung des Vereins wird von Geschäftsführerin Susanne Bauer koordiniert, die die Umsetzung und Weiterentwicklung des Heilwaldes seit August 2024 maßgeblich begleitet und verantwortet.

Rückfragen & Kontakt

Verein Forum Wald & Gesundheit - Initiative für naturbasierte
Lebensräume in Österreich
Susanne Bauer
Telefon: +43 676 6319014
E-Mail: [email protected]
Website: https://heilwald-goettweig.at/

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