„Starnacht am Neusiedler See“ live aus Mörbisch am 30. Mai in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mit Partystimmung und Sommerfeeling in die „Starnacht“-Saison! Bereits zum fünften Mal ist die „Starnacht am Neusiedler See“ live von der Seebühne in Mörbisch der große Auftakt zu den diesjährigen Sommer-Open-Airs. Vor der Kulisse von „Ein Käfig voller Narren“ begrüßen Barbara Schöneberger und Hans Sigl am Samstag, dem 30. Mai 2026, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON wieder zahlreiche Stars und Newcomer: „Boney M.“-Star Liz Mitchell hat zum 50-jährigen Bestehen der Band die großen Welthits mitgebracht. Aus Österreich wird „Amadeus Austrian Music Award“-Gewinnerin Caro Fux mit ihrem Hit „Aff im Kopf“ auf der „Starnacht“-Bühne stehen, genauso wie „Eurovision Song Contest“-Starter COSMÓ mit seinem „Tanzschein“. Heimvorteil genießt auch die Mayerin, die ihren Hit „Gold“ präsentiert. Viele Hits und TV-Premieren versprechen weiters Julian LePlay, Loi und Peter und Mike Kraus im Duett. Alfons Haider sorgt in der Rolle der „Zaza“ aus ein „Käfig voller Narren“ für Musical-Flair und weiters liefern u. a. Berny Blank und die Schlagerstars Charlien, Tanja Lasch, Marina Marx und Nik P. mit ihren Hits beste Stimmung. „Sturm der Liebe“-Star Erich Altenkopf feiert seine „Starnacht“-Premiere.

Live und on Demand auf ORF ON

ORF ON liefert das schon bewährte Streaming-Service zur „Starnacht“: Die TV-Show wird sowohl im Live-Stream als auch on Demand (für 30 Tage) auf on.ORF.at bereitgestellt. Damit können Fans auch von unterwegs aus live beim Auftritt ihrer Lieblingsstars dabei sein – via Laptop, Tablet oder Smartphone. Und sie können die einzelnen Acts genauso wie den gesamten „Starnacht“-Abend auch nachträglich noch einmal genießen.

Das ORF-ON-Format „Starnacht Backstage“ liefert auch heuer wieder unterhaltsame Interviews direkt vor dem Start der „Starnacht am Neusiedler See“. Mit spannenden Anekdoten, persönlichen Einblicken und humorvollen Momenten gewährt Marcel Kilic in Backstage-Gesprächen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, die die glamouröse Show um eine besondere Facette ergänzen.

ORF-Technik bei der „Starnacht“: Hightech hinter den Kulissen

Die „Starnacht am Neusiedler See“ mit ihren herausragenden Musik-Acts wird auch heuer wieder zum fulminanten Erlebnis, nicht nur vor Ort, sondern auch für das Publikum zuhause am Flatscreen oder unterwegs am mobilen Device. Dafür sorgt die ORF-Technik. Denn sie setzt jede einzelne Performance gekonnt ins Bild und sorgt mit einer Vielzahl von spannenden Kamera-Perspektiven – von Nahaufnahmen der Künstler:innen bis hin zu beeindruckenden Landschaftsbildern der Umgebung – für eine perfekte Sicht aufs Geschehen. Als Schaltzentrale für die TV-Show fungiert dabei ein mit hochmoderner IP-Technologie ausgerüsteter HD-Übertragungswagen.

Service für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum

Die „Starnacht am Neusiedler See“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Sendung mit einem gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von dem erfahrenen Audiokommentatoren-Team Juliana Frey und Johannes Karner gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar. Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.