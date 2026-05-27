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TERMINAVISO: Einladung zur PK der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft am 3.6.2026, 14 Uhr
Tätigkeitsberichte 2025: die drängendsten Probleme im Wiener Gesundheits- und Pflegesystem
Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Gerhard Jelinek, präsentiert die Tätigkeitsberichte der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft und der Wiener Heimkommission für 2025 und gibt einen aktuellen Überblick über die drängendsten Probleme und Herausforderungen im Wiener Gesundheits- und Pflegesystem aus Sicht der Patientinnen und Patienten.
Die WPPA lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Pressekonferenz ein und bittet um Anmeldung unter: [email protected]
Ihr Gesprächspartner ist:
Dr. Gerhard Jelinek, Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt
Datum: Mittwoch, 3.6.2026, 14 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Dominique Stiefsohn
Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft
Telefon +43 676 8118-82520
[email protected]
www.patientenanwaltschaft.wien.at
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