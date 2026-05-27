TERMINAVISO: Einladung zur PK der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft am 3.6.2026, 14 Uhr

Wien (OTS) -

Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Gerhard Jelinek, präsentiert die Tätigkeitsberichte der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft und der Wiener Heimkommission für 2025 und gibt einen aktuellen Überblick über die drängendsten Probleme und Herausforderungen im Wiener Gesundheits- und Pflegesystem aus Sicht der Patientinnen und Patienten.



Die WPPA lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Pressekonferenz ein und bittet um Anmeldung unter: [email protected]



Ihr Gesprächspartner ist:

Dr. Gerhard Jelinek, Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt

Datum: Mittwoch, 3.6.2026, 14 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien