Linz (OTS) -

Neue Zeichnungen, scharfe Satire und stille Absurditäten im Schlossmuseum Linz.

Gerhard Haderer zählt zu den präzisesten, bekanntesten und zugleich unverwechselbarsten Zeichnern des deutschsprachigen Raums. Seit Jahrzehnten seziert er mit spitzer Feder, großem handwerklichem Können und einem unbestechlichen Blick die politischen, gesellschaftlichen und alltäglichen Zumutungen unserer Zeit. Seine Kunst ist komisch, weil sie wahr ist – und oft gerade dort besonders scharf, wo sie scheinbar beiläufig auftritt. Haderer führt vor Augen, wie viel Absurdität in der Normalität steckt, wie nahe Lächerlichkeit und Macht, Konsum und Verdrängung, Humor und Erkenntnis beieinanderliegen.

Mit Oberösterreich ist Gerhard Haderer nicht nur biografisch eng verbunden. Das Bundesland ist auch ein wesentlicher Resonanzraum seines künstlerischen Wirkens. Hier ist er verwurzelt, von hier aus hat sich sein Blick auf Österreich, Europa und die Welt geschärft. Bereits vor fünf Jahren zeigte das Schlossmuseum Linz eine höchst erfolgreiche Ausstellung des Künstlers. Anlässlich seines 75. Geburtstages kehrt Gerhard Haderer nun mit einer neuen Präsentation an diesen Ort zurück – nicht als Wiederholung, sondern als eindrucksvolle Weiterführung eines außergewöhnlichen zeichnerischen Lebenswerks.

Die Ausstellung „Gerhard Haderer“ zeigt eine Welt zwischen satirischer Zuspitzung und stiller Absurdität: Kund:innen im Supermarkt, die mit der Teuerung ringen; venezianische Gondoliere, die sich über Touristenmassen freuen; Urlauber, die selbst in brütender Hitze noch begeistert

Postkarten schreiben; oder Jäger, die plötzlich selbst zu Gejagten werden. Haderer blickt auf eine Gegenwart, die sich immer wieder selbst entlarvt – in der Politik ebenso wie im Konsum, im Tourismus, im gesellschaftlichen Miteinander und in den kleinen Szenen des Alltags.

Im ersten Teil der Ausstellung stehen aktuelle Karikaturen im Zentrum, die als Beiträge für Printmedien entstanden sind: pointierte, treffsichere und humorvolle Kommentare zum Weltgeschehen. Das thematische Spektrum reicht von österreichischer Innenpolitik bis zu den international tonangebenden Machthabern unserer Zeit. Haderers Zeichnungen sind dabei nie bloße Illustration politischer Ereignisse. Sie verdichten Wirklichkeit, überzeichnen sie und machen dadurch sichtbar, was im täglichen Nachrichtenstrom oft übersehen wird.

Einen besonderen Höhepunkt bilden die „Neuen Bilder“, die exklusiv in Linz präsentiert werden und zuvor noch nie öffentlich zu sehen waren. In diesen jüngst entstandenen Tusche- und Bleistiftzeichnungen begegnet man einem ungewohnt leisen, aber nicht weniger präzisen Haderer. Reduzierte Farbigkeit, feine Linien und eine fast poetische Zurückhaltung eröffnen eine neue Seite des Künstlers. Clowns, stolze Ritter in alltäglichen Situationen und Figuren aus gegensätzlichen Lebenswelten treten in Beziehung zueinander. Der satirische Blick bleibt erhalten, doch er wirkt hier subtiler, nachdenklicher und manchmal beinahe zärtlich.

Die Besucher:innen erwartet eine Ausstellung, die bekannte und neue Seiten Gerhard Haderers zusammenführt: die brillante politische Karikatur ebenso wie das freie, leidenschaftliche Zeichnen jenseits des tagesaktuellen Anlasses. Lebensgroße Figuren aus den Zeichnungen treten in den Raum, und das Publikum ist eingeladen, sich buchstäblich unter die Clowns zu mischen.

Eröffnet wird die Ausstellung am 28. Mai 2026 mit einem besonderen Beitrag von „Die Staatskünstler“, die Haderers Kunst und Haltung auf ihre eigene Weise würdigen. Im Rahmen der Eröffnung werden zudem Landeshauptmann Thomas Stelzer und Vizekanzler Andreas Babler Gerhard Haderer das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse überreichen. So verbindet der Abend zeichnerische Schärfe, politischen Witz, höchste öffentliche Anerkennung und österreichische Gegenwartssatire – ganz im Sinne eines Künstlers, der seit Jahrzehnten zeigt, dass Humor eine der ernsthaftesten Formen der Erkenntnis sein kann.

Ausstellungsdauer

Datum: 29.05.2026 - 30.08.2026

Ort: Schlossmuseum Linz