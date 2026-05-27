Aviso, 10.-12. Juni 2026: 75. Österreichischer Städtetag in Leoben

Wien/Leoben (OTS) -

Der 75. Österreichische Städtetag findet von 10.-12. Juni 2026 in Leoben statt. Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Kurt Wallner, Bürgermeister von Leoben und Vorsitzender der Städtebund-Landesgruppe Steiermark eröffnen den Städtetag am 10. Juni ab 15.30 Uhr; Ansprachen halten im Anschluss Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker.



Danach findet eine Talkrunde zur Reformpartnerschaft, insbesondere zu Energiefragen statt. Dabei tauschen sich Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner, Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Landeshauptmann Mario Kunasek und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl aus.



Zudem sprechen Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Peter Moser, Rektor der Montanuni Leoben „Im Gespräch“ über „Wissen schafft urbane Zukunft“.



An drei Tagen tauschen sich rund 1.000 Personen aus Politik und Verwaltung über städtische Interessen und Herausforderungen aus. In der begleitenden Fachausstellung bieten 43 Austeller*innen Informationen über kommunal relevante Produkte und Dienstleistungen. Das diesjährige Motto des Städtetages lautet „LeOben. Forschen. Arbeiten – das grüne Wissenszentrum im Herzen Österreichs“.



Pressekonferenz mit Städtebund-Präsident Michael Ludwig, Bürgermeister Kurt Wallner und Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger sowie Eröffnung des Städtetages



Am Mittwoch, 10. Juni findet um 11 Uhr zu Beginn des 75. Österreichischen Städtetages eine Pressekonferenz zu aktuellen Herausforderungen der Städte, zur finanziellen Lage der Städte, zur Reformpartnerschaft sowie einer Vorschau auf das Programm des Städtetages statt.



Am Podium: Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Gastgeber und Vorsitzender der Städtebund-Landesgruppe Steiermark Bürgermeister Kurt Wallner, Susanne Kaltenegger, Bürgermeisterin von Bruck/Mur und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger.



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Pressekonferenz am 75. Österreichischen Städtetag in Leoben

Mittwoch, 10. Juni 2026, 11:00 Uhr

Ort: Live Congress Leoben, Josef-Graf-Gasse 4-6, 8700 Leoben; Livestream auf www.staedtetag.at/livestream



Am Nachmittag ab 15:30 Uhr eröffnen Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Bürgermeister Kurt Wallner den 75. Österreichischen Städtetag an der Montanuniversität Leoben; Ansprachen folgen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker. Zudem findet unter anderem mit Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner ein Talk über die Reformpartnerschaft im Energiebereich statt. Danach sind Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Peter Moser, Rektor der Montanuni Leoben „Im Gespräch über „Wissen schafft urbane Zukunft“.



Arbeitskreise, Fachvortrag, Fachexkursionen und Fachbesichtigungen



Am zweiten Tag, dem 11. Juni 2026, wird der 75. Österreichische Städtetag mit vier Arbeitskreisen, einem Fachvortrag und Fachexkursionen und Fachbesichtigungen fortgesetzt.

Die vier Arbeitskreise mit folgenden Themen beginnen am Vormittag um 9.30 Uhr: Die Zukunft des Wohnens – leistbar, sozial und klimaresilient, Gemeindekooperationen – erfolgreiche Modelle für Städte und Gemeinden, effizienter Energie- und Rohstoffeinsatz im Fokus der Kreislaufwirtschaft zur Erreichung der Klimaziele und Digitale Gewalt - analoge Folgen: Handlungsspielräume und reale Verantwortung für Städte und Gemeinden.



Mehr Informationen zu den Arbeitskreisen:

www.staedtetag.at/arbeitskreise

Am Nachmittag findet ab 14:30 Uhr ein Fachvortrag zum Thema „Klimaneutralität in der Industrie: Wie Forschung, Städte und Unternehmen zusammenspielen“ statt.



Mehr Informationen zum Fachvortrag: www.staedtetag.at/fachvortrag/klimaneutralitaet

Weiters finden am Nachmittag ab 14:30 Uhr vier Fachexkursionen und Fachbesichtigungen statt: zum Digital Research Lab in St. Michael, zum Forschungszentrum für Wasserstoff und Kohlenstoff in Leoben-Leitendorf, zum Technikum des Lehrstuhls für Nichteisenmetallurgie und zum Department Kunststofftechnik mit den angeschlossenen Lehrstühlen/Technika der Montanuniversität Leoben.



Mehr Informationen zu den Fachexkursionen und Fachbesichtigungen:

www.staedtebund.gv.at/fileadmin/staedtetag.at/2026/documents/fachexkursionen_V02-12_final.pdf



Neun Rahmenprogramme am Freitag, 12. Juni 2026

Am Freitag, 12. Juni 2026, finden ab 8:30 Uhr als Schlusspunkt des 75. Österreichischen Städtetages neun Rahmenprogramme in Leoben und Umgebung statt, um die Stadt mit ihren vielfältigen Einrichtungen zu präsentieren – darunter die LE-Lauf Experience – „Erkunden Sie Leoben im Laufschritt“, eine Stadtführung, die die Highlights der Montanstadt vorstellt und eine Besichtigung des Bildungszentrums Innenstadt, das das moderne Leoben zeigt. Bereits am Mittwoch, 10. Juni 2026, findet ein Besuch der Dauerausstellung „Schienen in die Vergangenheit – 2000 Jahre Stadtgeschichte geprägt durch Erzberg, Eisen- und Stahlindustrie“ im Kulturquartier Leoben statt.



Mehr Informationen zu den Rahmenprogrammen: www.staedtetag.at/rahmenprogramme



Akkreditierung für Medienvertreter*innen

Am 75. Österreichischen Städtetag sind Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich willkommen. Zutritte sind allerdings nur mit einer gültigen Akkreditierung unter [email protected] möglich.



Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung der Städte und größeren Gemeinden in Österreich. Der Österreichische Städtetag ist die Generalversammlung, die einmal im Jahr in jeweils einer anderen Stadt stattfindet. Zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung leben in Städten und Stadtregionen. Auch mehr als 70 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich hier.

Mehr Informationen über den Österreichischen Städtebund und das detaillierte Programm des 75. Österreichischen Städtetages in Leoben finden Sie unter www.staedtebund.gv.at und www.staedtetag.at

Den Livestream der gesamten Veranstaltung und Videos zum Nachschauen finden Sie unter www.staedtetag.at/livestream

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Laufend aktuelle Fotos (Copyright Städtebund/Markus Wache) zum Download unter: www.picdrop.com/markuswache/Staedtetag_2026