Schilling/Grüne anlässlich OMV-Hauptversammlung: „Profite statt Zukunft“

Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen OMV-Hauptversammlung warnt die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling vor dem weiteren Ausbau des fossilen Geschäftsmodells der OMV.

„Jedes Jahr dasselbe fossile Murmeltier: Die Wissenschaft schlägt Alarm, und die OMV investiert trotzdem weiter in neue Öl- und Gasprojekte. Es ist absurd, dass Konzerne wie die OMV weiter Milliarden mit der Zerstörung unserer Zukunft verdienen, Boni verteilen und ihre Profite maximieren, während Menschen schon heute ihre Häuser durch Überschwemmungen verlieren oder unter Hitzewellen leiden. Wir reden in Europa gerade darüber, wie wir bis 2040 unsere Emissionen drastisch senken müssen, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch abzuwenden. Und gleichzeitig investiert ein teilstaatlicher Konzern weiter in neue fossile Megaprojekte, als gäbe es keine Klimakrise. Als wäre unser Planet nicht längst am Limit. Wer heute noch neue Öl- und Gasfelder erschließt, ignoriert die Wissenschaft und handelt gegen die Zukunft kommender Generationen.“