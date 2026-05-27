Save the Date: AI SUMMIT STYRIA 2026 an der FH JOANNEUM in Kapfenberg

Graz/Kapfenberg (OTS) -

Die FH JOANNEUM lädt am 22. und 23. Oktober 2026 zum AI SUMMIT STYRIA nach Kapfenberg ein. Der AI SUMMIT STYRIA ist die Plattform für Nachwuchswissenschaftler:innen, Expert:innen und Praktiker:innen, die sich mit den Entwicklungen und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz beschäftigen.Die Konferenz widmet sich aktuellen Entwicklungen und Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz – von Generative AI & LLMs über AI Security bis hin zu Ethics & Regulation.

Konferenztag 1: Eröffnung mit Politik, Wirtschaft & Forschung – kostenfrei.

Konferenztag 2: Wissenschaftlicher Summit



Keynotes von Expert:innen wie Elisabeth André, Inhaberin des Lehrstuhls für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz, Universität Augsburg; Patrick Ratheiser, Director, AI & Data, Head of AI, Consulting, Ernst & Young; Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR).

AI SUMMIT STYRIA

Wann: 22. und 23. Oktober 2026

Wo: FH JOANNEUM Kapfenberg, Werk-VI-Straße 46, 8605 Kapfenberg



Early Bird Tickets für Tag 2 um Ꞓ 65 für Studierende bzw. Ꞓ 145 für Nichtstudierende – gültig bis zum Ende der Early Bird-Phase am 30. Juni 2026. Hinweis Call for Papers: Einreichung wissenschaftlicher Beiträge und Poster noch bis 14. Juni 2026.

Merken Sie sich den Termin vor und nutzen Sie die Chance, Teil der Diskussion über die Zukunft der KI zu werden. Das Programm wird laufend ergänzt.

Der AI SUMMIT STYRIA wird vom Institut Informatik und Künstliche Intelligenz der FH JOANNEUM organisiert. Alle Infos finden Sie auf der Website der FH JOANNEUM.