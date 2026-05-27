Grüne Wien/Berner: Lueger-Statue bekommt Polizeischutz statt Vermittlungsarbeit zu leisten

Wien (OTS) -

Klammheimlich wurde die Statue des ehemaligen Bürgermeisters und Wegbereiters populistischer Politik am Stubenring wieder errichtet. „Im aktuellen Zustand ist die Schräglage – und damit die beabsichtigte Kontextualisierung – der Lueger-Statue kaum wahrnehmbar. Deutlich sichtbar war hingegen der Polizeischutz, der dem antisemitischen Populisten bei der Wiedererrichtung gewährt wurde“, kritisiert die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner.



„Gerade angesichts des Wiedererstarkens antisemitischer Tendenzen in unterschiedlichsten Ausprägungen sendet die Wiedererrichtung der Lueger-Statue das falsche Signal“, so Berner, und weiter: „Kaum ist der ESC vorbei, kehrt die Stadt zur Verklärung Luegers zurück – eines Politikers, der in seinen rassistischen und antisemitischen Reden jüdische Menschen gezielt zu Feindbildern gemacht hat. Es ist zynisch, dass die Polizei die Errichtung dieser Figur schützt, während ein umfassendes Vermittlungs- und Bildungsprogramm weiterhin fehlt."



Berner fordert abschließend eine Demokratisierung des Orts rund um die Lueger-Statue am Stubenring: „Es braucht ein attraktives, niederschwelliges und dauerhaftes Begleitprogramm, das Lueger endlich auch in seiner gesellschaftsspaltenden und demokratiegefährdenden Rolle sichtbar macht. Dringend notwendig wäre außerdem eine Umbenennung des Platzes!"