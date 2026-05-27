JUNOS Studierende: Uni-Kürzungen stoppen und Hochschulfinanzierung nachhaltig reformieren!

Wien (OTS) -

Die JUNOS Studierenden unterstützen die heutige Demonstration gegen die angekündigten Uni-Kürzungen, bestehen jedoch gleichzeitig auf grundlegende Reformen im Hochschulwesen. Österreichs einzige liberale Studierendenorganisation erhebt dabei drei konkrete Forderungen an Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ):

Keine kurzsichtigen und maßlosen Kürzungen auf dem Rücken der Studierenden. Die Wiederaufnahme der Erarbeitung der Hochschulstrategie gemeinsam mit den Universitäten zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zur Bekämpfung struktureller Schwächen im Hochschulwesen. Eine Strategie für nachhaltige Hochschulfinanzierung mit nachgelagerten Studienbeiträgen und einem stärkeren Fokus auf Drittmitteln.

Manuel Grubmüller, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden, betont: „Mit uns gibt es keinen Qualitätsabbau im Studium und kein Ausbluten der Universitäten. Anstatt aber reflexartig nur nach mehr Geld vom Staat zu rufen, kämpfen wir für nachhaltige Reformen und eine breitere Hochschulfinanzierung. Österreich braucht endlich den Mut, sein Hochschulsystem zukunftsfit aufzustellen und so die bestmöglichen Studienbedingungen zu garantieren!“