  • 27.05.2026, 10:31:02
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Vernissage im ORF Vorarlberg: Bildhauer Mathias Garnitschnig

Dienstag, 2. Juni 2026, 18.30 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Wien (OTS) - 

Der Vorarlberger Bildhauer Mathias Garnitschnig präsentiert sein neuestes Werk „Der große Komfort“ im Foyer des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg in Dornbirn. Die Vernissage findet am Dienstag, dem 2. Juni 2026, um 18.30 Uhr statt. Es sind alle herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Eröffnet wird die Schau von ORF-Landesdirektor Markus Klement und Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink im Beisein von Ausstellungskurator Marbod Fritsch. Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz vom ORF Vorarlberg stellt anschließend Fragen an den Künstler. DJ Gerry sorgt für coolen Sound.

Begehbare Installation – neue Perspektiven

Für den ORF Vorarlberg entwickelte Garnitschnig die großformatige Sitzskulptur „Der große Komfort“, die sich bewusst auf die Architektur des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg bezieht. Die Installation kann betreten und benutzt werden und verändert dadurch die gewohnte Nutzung des Raumes. Besucherinnen und Besucher werden Teil der skulpturalen Situation und erleben den Raum aus einer neuen Perspektive.

Regionaler Künstler – internationale Erfolge

Mathias Garnitschnig (1979, Bregenz) studierte Bildhauerei an der Universität für angewandte Kunst in Wien bei Erwin Wurm und Gerda Fassel, nachdem er zuvor die Fachschule für Bildhauerei in Tirol besucht hatte. In seiner künstlerischen Arbeit beschäftigt er sich mit der Beziehung zwischen Körper, Objekt und Raum sowie mit der Frage, wie gestaltete Dinge die Wahrnehmung beeinflussen. Seit 2007 ist Mathias Garnitschnig kontinuierlich in Ausstellungen im In- und Ausland vertreten, unter anderem in Wien, Dornbirn, Stuttgart und Dubai. Für seine Arbeiten erhielt Garnitschnig mehrere Auszeichnungen und Stipendien, darunter den Kahnweiler-Preis für Bildhauerei, das Sussmann-Stipendium sowie den Anerkennungspreis des Landes Vorarlberg.

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