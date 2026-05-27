dif26: Die Insel ruft mit vielfältigem Programm zum Sommerstart

Wien (OTS) -

In wenigen Wochen hat das Warten auf die 43. Ausgabe des Donauinselfests ein Ende: Von 3. bis 5. Juli – heuer eine Woche später als üblich und deshalb passend mit dem Motto „Sommer an!“ – bringt das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt wieder Musik aus allen Genres und ein abwechslungsreiches Programm auf die Wiener Donauinsel. Dabei bleibt es ihrem Leitgedanken treu: Ein Fest für alle Generationen, das gemeinsam ein Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Inklusion setzt.

Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin: „Erstmals fällt das Donauinselfest auf das erste Ferienwochenende und eröffnet am Freitag damit offiziell den Wiener Sommer – und damit auch leistbare Angebote wie die Summer City Camps oder das vielfältige Freizeitprogramm von WienXtra. Einen Tag zuvor, am 2. Juli, startet außerdem der Kultursommer Wien mit Gratisprogramm in den Grätzeln, am nächsten Tag kommen Hunderttausende auf die Donauinsel. Das ist Ausdruck einer klaren Haltung und ein starkes Signal: Kultur im öffentlichen Raum, bei freiem Eintritt, für alle Wienerinnen und Wiener – das ist der Anspruch dieser Stadt, und das wird durch das Donauinselfest besonders sichtbar.“

700 Stunden Programm auf 14 Bühnen und 4,5 Kilometern Festivalgelände

Wien vereint an den drei Festivaltagen wieder eines: die Musik. In allen Genres, von Rock und Pop über Hip-Hop und Wiener Lied bis hin zu Schlager und elektronischer Musik, ist für alle Geschmäcker was dabei. Der Festivalfreitag steht heuer ganz im Zeichen der Wiener Jugend und Inklusion. Wer sein Zeugnis abgeholt hat, kann direkt mit der Familie auf die Donauinsel kommen. Dort wartet ab 12 Uhr „Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta“ und gratis Eis bereits ab 11:30 Uhr, solange der Vorrat reicht, auf die Besucher:innen der großen Festbühne. Begleitet wird das Konzert mit einer Live-Gebärdensprachperformances von Pam Eden mit Bild-in-Bild-Übertragung auf den großen Bühnenscreens. Die Moderation auf der Festbühne wird am gesamten Festivalfreitag von Dolmetscher:innen in Österreichischer Gebärdensprache übersetzt.

Auf der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne wartet wie immer ein hochkarätiges Programm auf die Zuseher:innen. Am Freitag starten u. a. My Ugly Clementine, Giant Rooks und Zartmann, am Samstag warten u. a. Kathrina (formerly of Kathrina & The Waves), Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay und Gert Steinbäcker mit Band auf die Festivalbesucher:innen. Für einen krönenden Festivalabschluss am Sonntag sorgen Künstler:innen wie NESS, KAMRAD und Nico Santos.

Großartige Highlights finden sich aber auch auf den weiteren Bühnen: Auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne sorgen u. a. Avatar, Airbourne und Feuerschwanz für ordentlich Lärm. Die Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne überrascht mit einer ungewöhnlichen Bandbreite – von Sassy & Band über Matakustix bis hin zu Jazz Gitti, die erst kürzlich ihren 80. Geburtstag feierte und mit den Disco Killers auftritt. Im ORF III Kulturzelt stehen Barbara Balldini und der Hangweyrer und Palfrader Podcast auf der Bühne. Wer es elektronisch mag, ist bei der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne genau richtig: Ely Oaks, David Puentez und Alle Farben sorgen für ausgelassene Stimmung.

Besondere Anerkennung für Special Olympics Athlet:innen

Die Special Olympics Sommerspiele finden heuer erstmals seit 28 Jahren wieder in Wien statt. Vom 25. bis 30. Juni werden rund 1.800 Athlet:innen mit intellektueller Beeinträchtigung die Stadt beleben und sind ein paar Tage später auch am Donauinselfest vertreten. Am Festival-Freitag werden sie im Anschluss an das Inklusionskonzert auf der großen Festbühne durch den Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig persönlich geehrt und sind am Nachmittag mit Sport- und Mitmachstationen auf der Festwiese mit dabei.

Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Das Donauinselfest macht Wiens Vielfalt erlebbar. Es steht für ein offenes, herzliches und buntes Miteinander. Inklusion ist dabei ein wichtiger und fester Bestandteil im Festgeschehen und zieht sich mit dem Inklusionskonzert presented by Magenta, den Rollstuhltribünen bei der Festbühne, dem Buddy-Service von FullAccess oder dem Shuttle Service von hallermobil und der Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste durch das gesamte Fest. Dass wir heuer mit den Special Olympics zusammenarbeiten, erfüllt mich mit besonderem Stolz. Diese außergewöhnlichen Sportlerinnen und Sportler verdienen Sichtbarkeit und Anerkennung. Genau das wollen wir am Donauinselfest zeigen. Ich freue mich, dass viele Athletinnen und Athleten sowie Besucherinnen und Besucher wieder gemeinsam mit uns feiern und sporteln.“

Bühne frei für Österreichs Nachwuchstalente

Das Donauinselfest versteht sich seit jeher als Plattform für die österreichische Musikszene – und der Rock The Island Contest ist dabei eine seiner wichtigsten Säulen. Seit 16 Jahren schafft der Wettbewerb große Momente, in denen Nachwuchstalente zum ersten Mal auf einer wirklich großen Bühne stehen. Auch heuer setzen sich aus rund 300 Bewerbungen sechs Acts – allesamt mit weiblichem Lead – durch: LELLA, ams, emma, Stubenfliege und BlackSunZet werden die großen Bühnen heuer eröffnen. Die Gewinnerin des RTIC4Kids heißt Amelie Ricca und tritt als Gewinnerin am Festivalfreitag auf der Kinderfreunde-Insel auf.

Mel Merio, Stv. Vorsitzende des Wiener Kultur Service: „Das Donauinselfest als größtes Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt trägt ein klares Bekenntnis zu Fair Pay. Für viele junge Talente ist es der erste Ort, an dem Anerkennung und angemessene Entlohnung zusammenkommen. Wien steht dafür, dass Kulturschaffen fair bezahlt wird – und das Donauinselfest lebt diesen Anspruch, gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, auf eindrucksvolle Weise vor. Dass heuer alle Gewinnerinnen des Rock The Island Contest einen weiblichen Lead haben, zeigt: Wenn die Bedingungen stimmen, setzen sich Frauen durch – und das ist genau die Botschaft, die wir in die Kulturszene tragen wollen.“

Drei Tage Insel für alle: Musik, Spaß und Begegnung von früh bis spät

Julia Healy, Geschäftsführerin Pro Event: „Mit über 700 Stunden Programm, rund 200 Acts und 14 Bühnen ist das Donauinselfest 2026 ist wieder ein Festival, das seinesgleichen sucht. Was uns dabei besonders am Herzen liegt: Wir schaffen ein Angebot, das wirklich alle anspricht – von den Jüngsten bis zu den Ältesten, von der Familie bis zur Freundesgruppe. Dass wir das Jahr für Jahr in dieser Qualität umsetzen können, verdanken wir unseren starken Partner:innen, die dieses Fest seit vielen Jahren mittragen und mitgestalten. Ihnen – und jedem einzelnen Mitglied unseres Teams – gilt mein herzlicher Dank. Das Donauinselfest ist mehr als drei Tage Musik. Es ist ein Versprechen an Wien.“

Bewegung, Gesundheit und Nachhaltigkeit bilden den thematischen Rahmen des Tagesprogramms: Neben den Fixpunkten wie der Action & Activity Insel des Bundesheeres mit sportlichen Mitmachstationen, dem JYSK Beach Volleyball Turnier, dem 3x3 Basketball und Yoga by AuroraYoga gibt es heuer einige Neuheiten. Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) ist erstmals auf der Sportinsel vertreten – mit tollen Kids-Mitmach-Stationen sowie einer Autogrammstunde mit den Stars der Österreichischen Frauen-Nationalmannschaft – und auch die Angebote von YU Taekwondo bietet einen Einblick in die Sportart. Ein Highlight ist auch der NÖM fru fru Sky Flyer gleich hinter der Festbühne mit bestem Donauinsel- und Wien-Blick. Für Senior:innen gibt es am Freitagnachmittag im ORF III Kulturzelt Sportaktivitäten und Country-Linedance. Und natürlich ist auch wieder ganz viel Familien- und Kids-Programm dabei, von „Extra WOW – Die 2 um 2“ mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger der Ratte auf der Kinderfreundeinsel, Kinderschminken über den Kasperl bis hin zu den Vorführungen der Helfer Wiens. Der Edelstoff Pop-Up Designmarkt kehrt heuer nach einjähriger Pause wieder zurück auf die Insel und ist an allen drei Festivaltagen bei der Floridsdorfer Brücke zu finden.

Bereits zum zweiten Mal verbindet das Donauinselfest seine Charity-Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe Wien. Wer seinen Becherpfand am Fest in Höhe von 2 Euro spendet, unterstützt damit die Kampagne „Sonne ohne Reue“, die sich der Aufklärung rund um Sonnenschutz und die Prävention von Hautkrebs verschrieben hat.

Bildmaterial zum heutigem Pressegespräch ist in Kürze hier verfügbar: https://www.flickr.com/gp/donauinselfest/78j35G546g

Bildmaterial zu den diesjährigen Acts finden Sie hier: https://www.flickr.com/gp/donauinselfest/o894CJNM2p

Hinweis für Medienvertreter:innen

Sie können ab heute Akkreditierungsanfragen für das Donauinselfest 2026 online unter www.donauinselfest.at/presse stellen.

Das sind die Acts am Donauinselfest 2026

Das gesamte Bühnenprogramm ist ab sofort auch auf der Webseite unter www.donauinselfest.at/programm und in der #dif26 dabei! App mit den jeweiligen Auftrittszeiten aufgelistet.

WIEN ENERGIE FESTBÜHNE

Freitag „Wien Energie / radio fm4 Festbühne“ : Thorsteinn Einarsson für Alle - Das Inklusionskonzert presented by Magenta, Ehrung der Wiener Teilnehmer:innen der Special Olympics, LELLA (RTIC-Gewinnerin), My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann

: Thorsteinn Einarsson für Alle - Das Inklusionskonzert presented by Magenta, Ehrung der Wiener Teilnehmer:innen der Special Olympics, LELLA (RTIC-Gewinnerin), My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann Samstag „Wien Energie / Radio Wien Festbühne“ : DJ Set Alex List Radio Wien, ams (RTIC-Gewinnerin), NEK, Katrina (formerly of Katrina & The Waves), Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Gert Steinbäcker & Band

: DJ Set Alex List Radio Wien, ams (RTIC-Gewinnerin), NEK, Katrina (formerly of Katrina & The Waves), Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Gert Steinbäcker & Band Sonntag „Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne“: emma (RTIC-Gewinnerin), PÄM, NESS, KAMRAD, Nico Santos

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

Freitag : CZERNY, HEROES & HEROINE, The Devastation, Blood Sucking Zombies from Outer Space, Avatar

: CZERNY, HEROES & HEROINE, The Devastation, Blood Sucking Zombies from Outer Space, Avatar Samstag : Black SunZet (RTIC-Gewinnerinnen), Venice Blue, Coffeeshock Company, Nanowar of Steel, Airbourne

: Black SunZet (RTIC-Gewinnerinnen), Venice Blue, Coffeeshock Company, Nanowar of Steel, Airbourne Sonntag: Hidden Fates, Zascha, TAILGUNNER, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz

FRIEDENSBÜHNE

Freitag : Parla Soleil, WOLF, rankha, Skuto, juizz, Bella, 3310, SUKI & Pulmonal, DJ Veri & Hnnzy, Verum Gaudium

: Parla Soleil, WOLF, rankha, Skuto, juizz, Bella, 3310, SUKI & Pulmonal, DJ Veri & Hnnzy, Verum Gaudium Samstag : WILLMA STAR, FESCH, Butter Bread, COBRA, Drum Dad & Bass Boy w/ Clara Marie, Concept One, Mefjus w/ MC FLOW, SKIYE

: WILLMA STAR, FESCH, Butter Bread, COBRA, Drum Dad & Bass Boy w/ Clara Marie, Concept One, Mefjus w/ MC FLOW, SKIYE Sonntag: Blechhütte, R1AH, Madishu, Skofi, Martin Schlemmer

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

Freitag : Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, RTIC 4 Kids Gewinnerin Amelie Ricca, „Extra WOW - Die 2 um 2" mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger, ORF Kids Spieleshow, Kids Popband Young Republic

: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, RTIC 4 Kids Gewinnerin Amelie Ricca, „Extra WOW - Die 2 um 2" mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger, ORF Kids Spieleshow, Kids Popband Young Republic Samstag : Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, ORF Kids Spieleshow, YU Taekwondo Vorführung, Zauberclown Poppo, Spotlight Dance Center, Konzert der "Donaupiraten"

: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, ORF Kids Spieleshow, YU Taekwondo Vorführung, Zauberclown Poppo, Spotlight Dance Center, Konzert der "Donaupiraten" Sonntag: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, ORF Kids Spieleshow, YU Taekwondo Vorführung, Franz Löchinger & Drumbella - das sprechende Schlagzeug, Kinderliedermacher Bernhard Fibich

ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE

Freitag : Anni Herzer, PartyPauli, Anna Chiara b2b Esh, Bovski, Lovra, Medun, kronehit Clubland hosted by Fat Astronauts, Ely Oaks, Dan Lee

: Anni Herzer, PartyPauli, Anna Chiara b2b Esh, Bovski, Lovra, Medun, kronehit Clubland hosted by Fat Astronauts, Ely Oaks, Dan Lee Samstag : Bonnie Callini, Wesh b2b Damo U Know, Anna Ullrich, kronehit Clubland hosted by Daniel Merano & Vinorate, KIRARA, Dominique Jardin, Toby Romeo, David Puentez, Levex

: Bonnie Callini, Wesh b2b Damo U Know, Anna Ullrich, kronehit Clubland hosted by Daniel Merano & Vinorate, KIRARA, Dominique Jardin, Toby Romeo, David Puentez, Levex Sonntag: Céleste, Annzie, Coverrun, Slashy Disco b2b It's George, kronehit Clubland hosted by Matthias Daniel, Inaya feat. MC Flow, Fät Tony, Alle Farben, REWI

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE

Freitag : Sternenstaub, Philipp Griessler & Band, Marc Pircher, Andy Borg, Sassy & Band

: Sternenstaub, Philipp Griessler & Band, Marc Pircher, Andy Borg, Sassy & Band Samstag : Shinade & Band, Meissnitzer Band, Edlseer, Marco Ventre & Band, Matakustix

: Shinade & Band, Meissnitzer Band, Edlseer, Marco Ventre & Band, Matakustix Sonntag: Chris Zitta & Band, Song Of Austria, Francine Jordi, Die Lauser, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers

ORF III KULTURZELT

Samstag : Heidelbeerhugo, Verena Scheitz & Tom Schreiweiss, Thomas Mraz, Tom Walek, Barbara Balldini

: Heidelbeerhugo, Verena Scheitz & Tom Schreiweiss, Thomas Mraz, Tom Walek, Barbara Balldini Sonntag: Nina Hartmann, Angelika Niedetzky, Fritz Jergitsch – Die Tagespresse LIVE, Hangweyrer und Palfrader Podcast

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

Freitag : YU Taekwondo Vorführung & Mitmach-Stationen, K-Pop Random Play Dance with Unlxmited, K-Pop World Festival Champions Showdown AT/SI/SK, MRCH, jisokuryClub, Hypnosis Therapy

: YU Taekwondo Vorführung & Mitmach-Stationen, K-Pop Random Play Dance with Unlxmited, K-Pop World Festival Champions Showdown AT/SI/SK, MRCH, jisokuryClub, Hypnosis Therapy Samstag : Camouflash, Wiener Wahnsinn

: Camouflash, Wiener Wahnsinn Sonntag: Amore Italiano – Eine italienische Spritztour, Rewind

WIENER LIEDKUNST BÜHNE

Freitag: Ke’rem & Griphouse Band, Lika Doss & Griphouse Band, Tulatu & Griphouse Band, Philip Piller & Griphouse Band, Schwesta Ebra, Billie Steirisch & Griphouse Band, PAMO & Griphouse Band, Yukno

Ke’rem & Griphouse Band, Lika Doss & Griphouse Band, Tulatu & Griphouse Band, Philip Piller & Griphouse Band, Schwesta Ebra, Billie Steirisch & Griphouse Band, PAMO & Griphouse Band, Yukno Samstag: Stubenfliege (RTIC-Gewinner:innen), kleinabaoho, Sodl, Laurenz Nikolaus, Endless Wellness

Stubenfliege (RTIC-Gewinner:innen), kleinabaoho, Sodl, Laurenz Nikolaus, Endless Wellness Sonntag: vorstadtkollektiv - "Gestern klingt heut anders", Das große Singen - Wiener Lieder Sing along mit dem Chor Kammerton, In gebrochenem Wienerisch- Stargeiger und Kabarettist Aliosha Biz, Kollegium Kalksburg, LUSTERBODEN

FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

Freitag : Ursula, Clement, Meet Franka, Pretty Pink

: Ursula, Clement, Meet Franka, Pretty Pink Samstag : Aaron, Marvin Aloys, Klassik 2 Go & Steve Hope b2b Stefan Obermaier, Stoffela

: Aaron, Marvin Aloys, Klassik 2 Go & Steve Hope b2b Stefan Obermaier, Stoffela Sonntag: Nikkush, LaLena, Joyce Muniz

FSG-GÖD / ARBÖ RADIO BÜHNE

Freitag : Nathalie Oberkofler, The Untouchables, Rainer Wagner, Reinhold Bilgeri, THE BAD POWELLS

: Nathalie Oberkofler, The Untouchables, Rainer Wagner, Reinhold Bilgeri, THE BAD POWELLS Samstag : Stella Maria, Tangie Banana feat. Georgij, Marten, Boris Bukowski, LEMO

: Stella Maria, Tangie Banana feat. Georgij, Marten, Boris Bukowski, LEMO Sonntag: Pauline Haider, Ava Fina, INA, Alycia May, PAENDA

PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH – BÜHNE

Freitag : RAÖ Warm up DJ, Poor Mans Revenge/PMR, Velvet Wasted, Glen Ample, Herr Leopold

: RAÖ Warm up DJ, Poor Mans Revenge/PMR, Velvet Wasted, Glen Ample, Herr Leopold Samstag : MAYDAY, Flavor Amp., Lion Season, Kunstgarten, Cindy and the Rock History, DJ Zappla

: MAYDAY, Flavor Amp., Lion Season, Kunstgarten, Cindy and the Rock History, DJ Zappla Sonntag: Küenring, JLP, Pflichttermin, Everyone's Darling

YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS

Freitag : Offene Musikmittelschule Regnerweg & Polgar inklusive Band, The Phantoms, Bernold & die Rockpoeten, Drahdiwaberl Tribute Kapelle, DJ SEKRETO

: Offene Musikmittelschule Regnerweg & Polgar inklusive Band, The Phantoms, Bernold & die Rockpoeten, Drahdiwaberl Tribute Kapelle, DJ SEKRETO Samstag : Manuel Salaba, John Dellroy Band, Kreis & Quer, Gentle Glow, Still Shine, Jörg Danielsen's fabulous Vienna Blues Association, cSp (c:sounds:project)

: Manuel Salaba, John Dellroy Band, Kreis & Quer, Gentle Glow, Still Shine, Jörg Danielsen's fabulous Vienna Blues Association, cSp (c:sounds:project) Sonntag: küks & konsorten, Flashback - The Power Party Band, Haftelmacher, Meister Grössing & seine Homöopathen, Kraut&Ruam

Das #dif26 Rahmenprogramm

Das gesamte Rahmenprogramm ist ab sofort auch auf der Webseite unter www.donauinselfest.at/programm und in der #dif26 dabei! App mit den jeweiligen Zeiten aufgelistet.

BANK AUSTRIA / OTTAKRINGER BRAUEREI / ROCK INSEL

Am Samstag und Sonntag kann von 10 bis 15 Uhr beim Beer Pong die Zielgenauigkeit unter Beweis gestellt werden. Wer es danach etwas ruhiger angehen möchte, findet am Sonntag bei Yoga by AuroraYoga ab 14:30 bis 15:30 Uhr den perfekten Ausgleich.

BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL

Vom Freitag bis Sonntag lädt der Edelstoff Pop-Up Designmarkt von 15 bis 21 Uhr zum Bummeln ein - wer danach noch die Perspektive wechseln möchte, kann mit dem NÖM fru fru Sky Flyer die Donauinsel von oben bestaunen, und das täglich von 15 bis 22 Uhr.

WIEN ENERGIE FESTINSEL

Am Freitag werden von 11:30 bis 12 Uhr – solange der Vorrat reicht – alle Schüler:innen mit einem Eis empfangen. Außerdem laden die Special Olympics unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos!" von 12 bis 17 Uhr zu Sport- und Mitmach-Stationen ein – offen für alle. Und an allen drei Festivaltagen von 13 bis 17 Uhr können sich die kleinsten Festbesucher:innen in der ORF Kids Spielearea austoben.

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL

Hier erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm mit ISCHGL – YOUR RIDE und die ÖlzSuperSoftChallenge, welche an allen drei Festivaltagen mit dabei sind. Am Samstag und Sonntag von 14:30 bis 17 Uhr werden interessierten Zuseher:innen außerdem spannende und lehrreiche Vorführungen der (Wasser-)Rettungs-Teams, Feuerwehr und Polizei geboten.

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

An allen drei Festivaltagen laden die ÖFB Kids Mitmach-Stationen zum Ausprobieren, die BYD Karaokebühne zum Mitsingen und das JYSK Beachvolleyball Turnier 2026 zum Anfeuern ein. Am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 19 Uhr wird es besonders spannend, wenn die FIFA WM 2026 live übertragen wird – am Freitag das Sechzehntelfinale, am Samstag das Achtelfinale.

BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL

An allen drei Festivaltagen warten actionreiche Attraktionen des Österreichischen Bundesheers auf die Besucher:innen – von 12 bis 18:30 Uhr, am Freitag bereits ab 10 Uhr. Von der Hindernisbahn über den ZORBs Parcours und den Military Parcours bis hin zur „Hängechallenge" und der Hüpfburg BLACK HACK ist für Nervenkitzel und Spaß bestens gesorgt.

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG SCHLAGER INSEL

Die Ö3 Silent Disco Aftershowparty zieht traditionell am Samstag auf die Wiener Städtische Versicherung Schlager Insel.

ORF III KULTURZELT

Am Freitag steht ein abwechslungsreiches Programm auf dem Plan: Draußen laden Bewegungsstationen von 12 bis 14 Uhr, begleitet von ÖGS-Dolmetscher zum Mitmachen ein. Ab 14 bis 16 Uhr sorgen Tanzeinheiten im Zelt, ebenfalls mit ÖGS-Dolmetscher, sowie ab 16 bis 22 Uhr ein Country-Linedance-Party mit Country Company, Arizona Eagles und Frankie Fortyn für Stimmung.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums