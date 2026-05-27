5G Broadcast: Nakolos-Plattform auf dem Weg von der Technologie zur breiten, kommerziellen Nutzung

Wien, 27. Mai 2026 (OTS) -

Den weltweit ersten, vollständigen Funktionsumfang der 3GPP Release 19 hat Big Blue Marble gemeinsam mit seinen Umsetzungspartnern bitstem, TRedess und SYES in seiner 5G-Broadcast-Plattform Nakolos implementiert. Dieser Meilenstein markiert das erste Mal, dass Rundfunkveranstalter und Betreiber von Rundfunknetzen alle wesentlichen Erweiterungen von Release 19 in realen Umgebungen validieren und einsetzen können, und folgt auf zwei Jahre aktiver Gestaltung und Entwicklung dieses modernen Übertragungsstandards. Dabei bringt sich Big Blue Marble unter anderem im Rahmen von Organisationen wie der European Broadcasting Union und Broadcast Networks Europe ein.

Nakolos-Plattform mit neuen Funktionen

Basierend auf einer carrier-grade 3GPP-nativen Architektur wurde Nakolos kontinuierlich von Release 14 bis Release 19 weiterentwickelt. Mit dem jetzigen Upgrade unterstützt die Plattform nun ein vollständiges Set neuer Funktionen, die direkt auf die wirtschaftlichen und betrieblichen Realitäten zur Einführung von 5G Broadcast ausgerichtet sind.

Zu diesen Funktion zählen unter anderem Time Frequency Interleaving (TFI), das die Wiederverwendung bestehender Sendestandorte bei gleichzeitiger Verbesserung der Signalrobustheit ermöglicht, CAS-Muting-Funktionalität, durch die bestehende DVB-T2-Infrastrukturen für 5G-Broadcast-Übertragung wiederverwendet und so die anfänglichen Bereitstellungskosten erheblich gesenkt werden können, sowie die Unterstützung der neuen Early-Deployment-Frequenzbänder B112 (US-Markt) und B113 (Europa und andere Weltmärkte).

In Kombination mit Release-19-kompatiblen Senderlösungen von TRedess und SYES sowie der neuen bitstem-5GR-Empfängerplattform, die gleichzeitig veröffentlicht wurden, können Kunden nun vollständige, interoperable 5G-Broadcast-Implementierungen unter realen Einsatzbedingungen validieren und bereitstellen, statt 5G Broadcast nur in isolierten Proof-of-Concept-Umgebungen zu testen.

Am Weg zu breiter Kommerzialisierung

„Release 19 ist für uns ein wichtiger, konkreter Schritt nach vorne. Galt 5G Broadcast bislang vielfach noch als Zukunftsversprechen, tritt der Standard nun in die Phase der Kommerzialisierung ein“, sagte Johann Mika, Chief Innovation Officer bei Big Blue Marble. „Die in diesem Release eingeführten Funktionen eröffnen Netzbetreibern einen belastbaren und kosteneffizienten Weg zu 5G Broadcast - unter Nutzung der bereits vorhandenen Infrastruktur. Mit Nakolos können sie diesen Übergang bereits heute einleiten, noch bevor die erste Generation kommerzieller 5G-Broadcast-fähiger Endgeräte auf den Markt kommt und die Marktnachfrage deutlich anzieht.“

5G Broadcast: Der Standard der Zukunft für eine resiliente Broadcast und Krisenkommunikation

5G Broadcast ist ein moderner Übertragungsstandard, mit der Informationen wie TV-Programme, Live-Events oder Warnmeldungen gleichzeitig an viele Geräte gesendet werden können, ohne dass jedes Gerät eine eigene Internetverbindung benötigt. Statt Daten einzeln über das Mobilfunknetz zu übertragen, funktioniert 5G Broadcasting ähnlich wie klassisches Fernsehen oder Radio. Dadurch werden Netzwerke entlastet, Übertragungen laufen stabiler, und auch Menschen ohne SIM-Karte oder Mobilfunkvertrag können Inhalte zum Beispiel über Smartphones mit integriertem 5G-Broadcast-Chip empfangen.

Besonders bedeutend ist dies für eine resiliente Kommunikations-Infrastruktur in Österreich: In Krisen- oder Notfallsituationen, wenn herkömmliche Netze überlastet oder gestört sind, kann 5G Broadcast weiterhin zuverlässig Informationen verbreiten. So bleibt die Bevölkerung erreichbar, und wichtige Mitteilungen wie Zivilschutzwarnungen gelangen schnell und flächendeckend an alle.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com

Über Nakolos

Nakolos ist das spezialisierte 5G-Broadcast-Produktportfolio von Big Blue Marble und bietet End-to-End-Lösungen für die Auslieferung von Rundfunkdiensten der nächsten Generation. Basierend auf einer 3GPP-nativen Architektur umfasst die Plattform 5G-Broadcast-Core-Netzwerkkomponenten, mobile Anwendungen sowie umfassende Systemintegrationsleistungen für Rundfunkveranstalter und Netzbetreiber.

Nakolos wurde für kommerzielle, netzbetreibertaugliche Deployments entwickelt und ermöglicht Kunden einen effizienten Übergang hin zu großflächigen 5G-Broadcast-Diensten – unter weitgehender Nutzung bestehender Broadcast-Infrastrukturen.

Nakolos ist eine eingetragene Marke von Big Blue Marble.