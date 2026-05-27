Kulturhighlight auf ORF KiDS: „Was zählt, bist du“ am 31. Mai

Wien (OTS) -

Ein ORF-KiDS-Kulturhighlight für alle großen und kleinen Theaterfans: Am Sonntag, dem 31. Mai 2026, zeigt ORF KiDS um 15.00 Uhr das einfühlsame Erzähl-, Musik- und Tanztheater „Was zählt, bist du“, aufgeführt im Kindertheater Dschungel Wien. Basierend auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Magda Hassan und Raffaela Schöbitz begegnen ein Kind, eine Tänzerin und ein Musiker auf der Bühne einem Gepard. In poetischen Bildern, mit Musik, Bewegung und Sprache erweckt Regisseurin Anna Spitzbart die Geschichte spielerisch und gemeinsam mit dem jungen Publikum zum Leben – produziert vom Kulturverein Kleines Büro. „Was zählt, bist du“ ist anschließend jederzeit on demand auf kids.ORF.at und in der ORF-KiDS-App verfügbar.

Mehr zu „Was zählt, bist du“:

„Spür mal, hinter den Bäumen, zwischen den Blättern wartet ein Tier ...“ – so beginnt eine wundersame Reise zu Mut, Neugier und Selbstvertrauen. Das Zählen der Punkte des Gepards wird zur kindlichen Strategie, sich dem Unbekannten zu nähern und eigene Ängste zu erkunden. Eine philosophische, zugleich spielerische Erzählung, die Kinder zum Nachdenken, Nachfragen und Mitmachen anregt – Punkt für Punkt. Und sie zeigt: Was zählt, bist du.