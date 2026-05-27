Aichelin Group macht globale Stärke sichtbar und launcht neue Markenarchitektur

Mödling (OTS) -

Die Aichelin Group, ein Unternehmen der Berndorf AG und einer der weltweit führenden Anbieter von industriellen Wärmebehandlungslösungen, hat ihre überarbeitete Markenarchitektur und die neue Gruppen-Website www.aichelin.com offiziell gelauncht. Unter der Leitidee One.AICHELIN worldwide schafft die Gruppe einen moderneren, konsistenten Markenauftritt über alle Regionen und Tochtergesellschaften hinweg.

Mehr Klarheit, mehr Orientierung – für Kunden und Partner

In einem zunehmend komplexen industriellen Umfeld entscheidet der Zugang zur richtigen Expertise über den Projekterfolg. Die neue Markenarchitektur und die überarbeitete digitale Präsenz der Aichelin Group schaffen genau das: Orientierung. Die neue Website bündelt Technologien, Services, Ersatzteile und Digitallösungen in einer klaren, einheitlichen Struktur und macht es einfacher, den richtigen Ansprechpartner für spezifische Anforderungen zu finden.

„Wir sind eine starke globale Gruppe und haben in den vergangenen Jahren unser Profil geschärft. Unsere Unternehmen verbindet technologische Exzellenz, lokale Stärke und verlässliche Partnerschaft. Unser neuer Markenauftritt macht das auch nach außen so klar sichtbar, wie wir es nach innen bereits leben“, sagt Christian Grosspointner, CEO der Aichelin Group.

Neue Website: Ein digitales Zugangstor zur gesamten Gruppe

Mit dem Launch von www.aichelin.com steht Kund:innen, Partnern und Interessenten erstmals eine umfassende digitale Plattform zur Verfügung, die die gesamte Kompetenz der Gruppe zugänglich macht – Technologien, Anwendungen und Services. Je nach Region werden lokale Websites entweder in den neuen Gruppenauftritt integriert oder bleiben unter ihren etablierten lokalen Domains, eingebettet in das konsistente visuelle Erscheinungsbild der Aichelin Group. Die vertrauten Ansprechpartner und Serviceteams bleiben selbstverständlich bestehen.

Starke Marken bleiben – Gruppe wird sichtbarer

„We know. We care.“ – diese beiden Aussagen stehen für das, was die Aichelin Group seit über 155 Jahren auszeichnet: fundiertes Prozesswissen und echtes Engagement für den Kundenerfolg. Die neue Markenarchitektur macht diese Stärken nun nach außen sichtbar. Etablierte Marken wie Aichelin, AFC-Holcroft, Atmosphere Heat Treating, AICHELIN Unitherm und SAFED sind bereits Teil des einheitlichen Gruppenauftritts, während Marken wie NOXMAT, NITREX, UPC-Marathon und G-M Enterprises vorerst weiterhin unter ihren bestehenden Marktauftritten agieren werden.

Globale Stärke, lokale Verankerung

Der Relaunch ist Teil der strategischen Neuausrichtung der Aichelin Group, die in den vergangenen Jahren konsequent umgesetzt wurde: internationale Expansion in Indien und China, die Integration von NITREX als Technologieplattform für Nitrieren und Nitrocarburieren sowie der Aufbau von QMULUS als Digitalgeschäftsbereich. One.AICHELIN worldwide bringt all das in einem kohärenten Markenauftritt zusammen.

„Unser Anspruch ist, Kunden weltweit die Kombination aus technologischer Exzellenz und lokaler Nähe zu bieten. Mit der neuen Markenarchitektur und der neuen Website machen wir diesen Anspruch jetzt auch in unserer Kommunikation klar sichtbar“, schließt Christian Grosspointner.