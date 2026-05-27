Nico Santos, Kamrad, Ness und Päm am Sonntag (5.7.) auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest

Wien (OTS) -

Hitradio Ö3 sorgt heuer wieder für das große Finale beim Donauinselfest und bringt am Sonntag, den 5. Juli mit großen nationalen und internationalen Stars Festivalfeeling pur nach Wien. Heute im Ö3-Wecker bei Gabi Hiller und Philipp Hansa wurde das Line-up für die Ö3-Bühne am Donauinselfest präsentiert: Nico Santos, Kamrad, Ness und Päm sind live zu erleben!

„Wirklich selten so viel Spaß auf der Bühne gehabt wie hier“, beschrieb Nico Santos 2022 seinen Auftritt auf der Ö3-Bühne, als er zum ersten Mal beim Donauinselfest dabei war. Dieses Jahr kommt er als Headliner zurück – und wird mit seinen Hits wie „Rooftop“ und „Better“ für Partystimmung auf der Donauinsel sorgen. Davor sind der deutsche Shooting-Star Kamrad und seine Songs wie „Be mine“ und „I Believe“ zu erleben. Mit dabei sind auch Ness, die Pop-Sängerin aus Niederösterreich, die mit ihrer ehrlichen Musik und unverwechselbaren Stimme überzeugt, sowie Päm, die mit Dialektmusik und modernem Austropop einheizen wird.

Das Ö3-Line-up (5. Juli):

21.30 Uhr: Nico Santos

19.40 Uhr: Kamrad

18.10 Uhr: Ness

16.50 Uhr: Päm

15.50 Uhr: Emma („Rock The Island Contest“-Gewinnerin)

Moderiert wird der Tag von den Ö3-Hosts Tina Ritschl und Philipp Bergsmann.

Der „Ö3 Super Sommer-Start“: Drei Bühnen, ein Wochenende, unendlich viel Musik

Der Sommer 2026 startet mit einem musikalischen Feuerwerk – Ö3 ist überall dabei! Ob Rock, Brass oder Pop – dieses Wochenende bringt die größten Bühnen, die größten Acts und das beste Publikum zusammen. Unter dem Motto „Wir feiern die Musik, die Ferien, den Sommer“ vereint der „Ö3 Super Sommer-Start“ drei spektakuläre Events: Das Foo Fighters-Konzert im Ernst-Happel-Stadion, das Woodstock der Blasmusik – das größte Brass-Festival Europas und die Ö3-Bühne am Donauinselfest. Ein Dreifach-Knall, der den Start in die Sommerferien zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Ö3 sorgt vor Ort und im Radio für maximale Stimmung, Festivalfeeling und die perfekte Verbindung zwischen Bühne und Radio. Am Sonntag (5. Juli) berichtet Ö3 ab Mittag live von der Donauinsel und liefert Emotionen und Stimmung der Fans vor der Ö3 Bühne sowie exklusive Backstage-Einblicke von den Ö3-Stars und deren Shows.

Festival-Feeling via Ö3-Social Media-Kanäle

Die schönsten Festivalmomente gibt’s auch auf den Ö3-Social-Media-Kanälen: Ö3-Konzertreporterin Lina Verdel nimmt die Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer mit auf die Donauinsel und präsentiert alle Highlights rund um die Ö3-Bühne und aus dem Backstage-Bereich.