Austrian Alpine Open 2026: Tirol, Kitzbühel und Golfstar Sepp Straka sind bereit für die DP World Tour

Kitzbühel/Tirol (OTS) -

Vom 25. bis 31. Mai 2026 verwandelt sich der renommierte Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith in eine der bedeutendsten Bühnen der internationalen Golfwelt. Die DP World Tour gastiert dieses Jahr zum ersten Mal in Kitzbühel - Tirol, wo die sportlichen Spitzenleistungen der Teilnehmer auf die organisatorische Präzision der Veranstalter treffen. Am Dienstag gaben der heimische Golfstar Sepp Straka sowie die Veranstalter im Starthaus am Hahnenkamm in Kitzbühel Einblicke in die sportlichen Herausforderungen, die internationale Bedeutung und die Rolle des Golfsports als Tourismus- und Wirtschaftsfaktor für die Region und das Land Tirol.

Nach der erfolgreichen Premiere der Austrian Alpine Open im vergangenen Jahr am Golfclub Gut Altentann im SalzburgerLand, präsentiert sich das Sportland Tirol mit dem Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith von seiner besten Seite: Als offizieller Tour-Stopp im DP-World-Tour-Kalender 2026 rückt das Turnier damit ins internationale Rampenlicht. Der Platz wurde seit der Turniervergabe gezielt auf internationales Top-Niveau gebracht und ist bereit für die Weltelite des Golfsports.

Weltklasse-Golf vor heimischem Publikum

Für Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka, der regelmäßig gegen die weltbesten Spieler antritt, ist der Stopp im eigenen Land etwas ganz Besonderes: „Mein letztes Turnier in Österreich liegt bereits acht Jahre zurück – umso größer ist meine Freude, jetzt wieder hier abschlagen zu dürfen. Der Platz präsentiert sich in einem hervorragenden Zustand. Kitzbühel ist wirklich wunderschön und das Panorama vom Golfplatz aus ist schlicht beeindruckend."

Millionenwert für Tirol und Kitzbühel

Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, betont die Strahlkraft dieses Events: „Die DP World Tour ist neben der PGA Tour die weltweit größte Turnierserie im Profigolfsport. Daher freuen wir uns sehr, dass wir in Kooperation mit SalzburgerLand diese internationale Sportveranstaltung zu uns holen konnten und mit Kitzbühel einen erfahrenen Partner mit exzellentem Golfangebot an unserer Seite haben. Mit der Austragung dieses Großevents im Frühsommer stärken wir die touristische Randzeit und setzen den Weg in Richtung Ganzjahrestourismus konsequent fort. Gleichzeitig rückt die Veranstaltung die alpine Landschaft über viele Stunden prominent ins Bild und wird voraussichtlich einen Werbewert von mehr als 37 Millionen Euro generieren.“

„Kitzbühel steht weltweit für Spitzensport und außergewöhnliche Erlebnisse. Mit über 70 Jahren Golfgeschichte und vier Golfplätzen allein in der Stadt verfügt Kitzbühel heute über ein einzigartiges touristisches Angebot. Eine internationale Sportgroßveranstaltung, die diese Besonderheit medial in die Welt trägt, ist daher der nächste logische Schritt“, betont Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser die Bedeutung der Austrian Alpine Open für die gesamte Region und ergänzt: „Nach intensiven Vorbereitungen freuen wir uns nun sehr auf das Turnier. Die Zahlen sprechen für sich: In den kommenden Tagen wird das Event in mehr als 170 Länder übertragen, begleitet von knapp 3.000 Stunden Live-Medienberichterstattung. Unser besonderer Dank gilt allen, die an diesem Projekt mitwirken – insbesondere unserem Greenkeeper-Team.“

Ein Turnier, das Maßstäbe setzt

Edwin Weindorfer, CEO Golf Enterprises GmbH und emotion Group sowie Veranstalter der Austrian Alpine Open: „Mit der DP World Tour bringen wir nicht nur Spitzensport auf höchstem Niveau nach Kitzbühel, sondern positionieren die Region auch als internationale Golfdestination mit nachhaltigem Potential. Die Kombination aus sportlicher Exzellenz, traumhafter Naturkulisse und erstklassiger Infrastruktur macht die Austrian Alpine Open zu einem echten Highlight im Turnierkalender – für Profis und Besuchende gleichermaßen. Dass wir mit Sepp Straka einen der besten Golfer der Welt bei uns begrüßen dürfen, ist für das Turnier und den heimischen Golfsport gleichermaßen ein Gewinn. Wir sind bereit, der Welt zu zeigen, was Österreich zu bieten hat."

MediaHub der Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel / Tirol