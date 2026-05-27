SONNE Radl-Challenge 2026: 30 Tage Radfahren für Schulkinder in Malawi

Wien (OTS) -

Am 1. Juni 2026 startet die SONNE Radl-Challenge: Einen Monat lang sammeln Menschen in ganz Österreich Radkilometer für Kinder in Malawi. Mitmachen können alle – unabhängig von Tempo, Strecke oder sportlicher Erfahrung. Jeder gefahrene Kilometer wird von Firmenpartnern in Spenden umgewandelt und unterstützt Bildungs- und Sportprojekte in zwei Grundschulen in den ärmsten Regionen Malawis.

„Die Radl-Challenge ist ein starkes Community-Event. Wer mitradelt, wird Teil einer Gemeinschaft, die Kindern in Malawi neue Chancen eröffnet“, sagt Sabine Ebner, Betreuerin der Radl-Challenge bei SONNE-International.

Ein besonderes Zeichen der Solidarität setzt Extremsportler Philipp Kaider, Sieger des Race Across America 2025 und zweifacher 24h-Zeitfahr-Weltmeister: Während der SONNE Radl-Challenge tritt er erneut beim Race Across America an, um seinen Vorjahrestitel zu verteidigen.

Die SONNE Radl-Challenge findet bereits zum achten Mal statt. 2025 legten fast 500 Radfahrer:innen gemeinsam mehr als 150.000 Kilometer zurück. Heuer wird von 1. bis 30. Juni geradelt und Mitradler:innen werden noch dringend gesucht. Schon mit der Startgebühr ermöglicht man einem Kind ein Monat lang Zugang zum Schul- und Sportunterricht – jeder weitere Kilometer ist ein Gewinn.