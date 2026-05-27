Katharina Schell als „Chefredakteurin des Jahres“ ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Am Dienstagabend fand im ORF-Zentrum die Ehrung der Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2025 durch das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ statt. Die Auszeichnung als „Chefredakteurin des Jahres“ wurde an Katharina Schell von der APA – Austria Presse Agentur verliehen.

Schell, die seit 2016 Mitglied der Chefredaktion und seit 2022 stellvertretende Chefredakteurin der APA ist, befasst sich in ihrer Arbeit intensiv mit Innovationsthemen wie etwa Künstlicher Intelligenz sowie deren Potenzialen und Limitationen für Journalismus und Mediengeschäft. Die APA-Geiringer-Stipendiatin des Jahres 2024 fungiert außerdem als Vizepräsidentin des Presseclub Concordia.

Weitere APA-Redakteur:innen konnten sich in den Top-Platzierungen der jeweiligen Kategorien behaupten: APA-Chefredakteurin Maria Scholl belegte Platz 4 der „Journalist:innen des Jahres“; Susanne Puller-Knittelfelder, stv. APA-Chefredakteurin und Ressortleiterin Innenpolitik, erlangte in der Kategorie „Top-Chefredaktion“ Platz 5. Wolfgang Huber-Lang und Martin Fichter-Wöß landeten auf den Plätzen 2 und 3 in der Kategorie Kultur. In der Kategorie Foto sicherten sich Helmut Fohringer, Roland Schlager und Georg Hochmuth die Plätze 2, 3 und 5. Lukas Wodicka erreichte den dritten Platz in der Medienberichterstattung, Sandra Walder Platz 4 in der Kategorie Chronik und Barbara Lengauer-Ford Platz 4 in der Kategorie Wirtschaft. Irene Brunner, Büroleiterin der APA-Chefredaktion, holte sich überdies eine Auszeichnung als einer der „Hidden Stars“ ab.

Katharina Schell nannte die Auszeichnung im Rahmen der Verleihung „eine große Anerkennung für eine Redaktion, deren Geschicke ich seit langem mitbestimmen darf. Die APA steht für unabhängigen Nachrichtenjournalismus, der in einer fragmentierten und KI-getriebenen Öffentlichkeitsökonomie wichtiger ist denn je.“

Die Hauptkategorie „Journalist des Jahres“ ging an Jürgen Klatzer und Matthias Winterer vom „Falter“ für ihre aufsehenerregenden Recherchen zu Missständen bei SOS-Kinderdorf. Der ORF wurde erneut zur „Redaktion des Jahres“ gekürt und stellte mit Tim Cupal (Außenpolitik), Elke Ziegler (Wissenschaft) und Kristina Inhof (Sport) weitere Preisträger:innen. Der Preis für das Lebenswerk ging an den ehemaligen ORF-Journalisten Hubert Gaisbauer, während Podcast-Pionier Stefan Lassnig als „Medienmanager des Jahres“ ausgezeichnet wurde.