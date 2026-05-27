Geburtstagsparty für Grelli – vermutlich ältestes Pony Österreichs feiert mit Lama-Freund Eddie

Wien/Vösendorf (OTS) -

Große Feier für eine ganz besondere Pony-Dame: Shetlandpony Grelli ist vermutlich das älteste Pony Österreichs – und feiert ihren Geburtstag gemeinsam mit ihren tierischen Freunden und ihrem besten Freund, Lama Eddie.

Auch wenn Grelli mittlerweile keine Zähne mehr hat und deshalb nur noch Brei gefüttert werden kann, hat sie ihre Lebensfreude keineswegs verloren. Die Pony-Seniorin gilt als fröhlich, aufgeweckt und genießt jeden Tag in vollen Zügen. Besonders glücklich macht sie ihre enge Freundschaft zu Lama Eddie. Der Lama-Bub und Grelli haben sich im Tierschutz kennengelernt – und sind seither unzertrennlich.

„ Es ist wunderschön zu sehen, wie viel Lebensfreude Grelli trotz ihres hohen Alters noch ausstrahlt. Die Verbindung zu Eddie zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Freundschaft und soziale Bindungen auch für Tiere sind “, heißt es von Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.

Ein offizielles zentrales Register über das genaue Alter aller Ponys in Österreich existiert nicht. Historisch galt unter anderem das Shetlandpony-Mix „Pinggi“, das 1970 gekauft wurde und rund 43 Jahre alt wurde, als eines der bekanntesten Rekord-Ponys Österreichs. Auch die Haflinger-Shetty-Mix-Dame „Bonita“ erreichte mit 45 Jahren ein außergewöhnlich hohes Alter.

Mit ihrer Geburtstagsfeier sorgt Grelli nun nicht nur für Freude, sondern auch für Aufmerksamkeit für ältere Tiere im Tierschutz. Denn gerade Seniorentiere brauchen besondere Pflege – schenken dafür aber oft ganz besondere Momente.



Fotos (honorarfrei)

Geburtstagsfeier

